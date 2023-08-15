Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), Ensar Vakfı’ndaki istismar olayında hakkında soruşturma açılan dönemin Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasını Şanlıurfa’da protesto etti. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Asım Sultanoğlu’nun yeri müdürlük makamı değil sanık sandalyesidir. Atatürk’ün biz öğretmenlere emanet ettiği gelecek nesiller, sahipsiz değildir. İstismar suçlusu vakıfları savunan ve görevde ağır ihmali bulunan bir kamu görevlisi olan Asım Sultanoğlu’nun ataması derhal iptal edilmeli, yeni skandallara kapı aralanmamalıdır” dedi.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), Ensar Vakfı'ndaki istismar olayında hakkında soruşturma açılan dönemin Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasını Şanlıurfa'da protesto etti. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Asım Sultanoğlu'nun yeri müdürlük makamı değil sanık sandalyesidir. Atatürk'ün biz öğretmenlere emanet ettiği gelecek nesiller, sahipsiz değildir. İstismar suçlusu vakıfları savunan ve görevde ağır ihmali bulunan bir kamu görevlisi olan Asım Sultanoğlu'nun ataması derhal iptal edilmeli, yeni skandallara kapı aralanmamalıdır" dedi.

Eğitim-İş Sendikası, Karaman'da 2016 yılında Ensar Vakfı yurdunda 45 çocuğun istismara uğramasıyla ilgili açılan davada hakkında soruşturma açılan üç yöneticiden biri olan Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasını protesto etti. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan eylemde konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, şu açıklamayı yaptı:

"EĞİTİMİN ZATEN KAN AĞLADIĞI ŞANLIURFA'YA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OLARAK KİMİN ATANDIĞINI DEŞİFRE ETMEYİ VAZİFEMİZ SAYIYORUZ"

"Bugün milli eğitim tarihimizin en utanç verici atamalarından birine dikkat çekmek, tepki göstermek için buradayız. Yoksulluğu nedeniyle öğrencilerinin çoğunun eğitime aralıksız devam edemediği, çok sayıda öğrencisinin küçük yaşlarına rağmen çalışmak durumunda kaldığı, taşımalı eğitim denen garabet nedeniyle öğrencilerin okullarına ulaşmak için yollarda adeta süründüğü, kız çocuklarının okullaşma oranı açısından en geride olduğu, yani eğitimin zaten kan ağladığı ve acil iyileştirmeler beklediği Şanlıurfa'ya İl Milli Eğitim Müdürü olarak kimin atandığını deşifre etmeyi Eğitim-İş olarak vazifemiz sayıyoruz. 7 yıl önce Karaman'da Ensar Vakfı'na bağlı yurtlarda 45 çocuğa tecavüz edilmesi skandalıyla ilgili hakkında soruşturma açılan 3 yöneticiden biri olan Asım Sultanoğlu, bu şehre il milli eğitim müdürü olarak atanmıştır. Oysa skandalın yaşandığı dönemde Karaman İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Sultanoğlu'nun, olayın failiyle fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Bu da yetmezmiş gibi; dönemin Karaman Milli Eğitim Müdürü olan Asım Sultanoğlu'nun, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın müzekkeresinde 'İlimizde KAİMDER ya da Ensar Vakfı'na bağlı ev ya da yurt bulunmamaktadır' yanıtını verdiği ve savcılığa yalan beyanda bulunduğu belgelenmişti.

"EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN BU DENLİ PERVASIZCA BELİRLENMESİ NASIL BİR EĞİTİM SİSTEMİ İNŞA EDİLMEYE ÇALIŞILDIĞININ GÖSTERGESİDİR"

Hatırlanacak olursa skandalla ilgili görülen davada, çocuklara tecavüz eden Muharrem Büyüktürk, 508 yıl ceza almış ancak yargılama, arka plandaki örgütlenmeye dokunmamıştı. Sultanoğlu hakkında 2019'da yani skandaldan 4 buçuk yıl sonra, soruşturma izni verilmiş ancak buradan da bir sonuç çıkmamıştı. Karaman'da Ensar Vakfı skandalı sonrasında Sultanoğlu'nun Bursa ve Kahramanmaraş'ta İl Milli Eğitim Müdürü olması gündeme gelmiş fakat tepkilerinin ardından atamalar iptal edilmişti. Şimdi geldiğimiz noktada ya olayın unutulduğuna olan yanlış kanaat ya da seçimi kazanmanın rahatlığıyla, Sultanoğlu, hakkındaki ağır şaibelere rağmen Urfa gibi kritik bir ilimize eğitim müdürü olarak atanmıştır. Aydın eğitimcilerin sosyal medyadaki beğenileri bile sürgün ve görevden almaya bahane edilirken, eğitimin yöneticilerinin karanlık bir ajandayla ve bu denli pervasızca belirlenmesi nasıl bir eğitim sistemi inşa edilmeye çalışıldığının da göstergesidir.

"ASIM SULTANOĞLU'NUN YERİ MÜDÜRLÜK MAKAMI DEĞİL SANIK SANDALYESİDİR"

Görünen o ki artık dernek maskesi tarikatları hoş etmek, çocuklarımızın güvenliğinden de kamuoyunun tepkisinden de önemli hale gelmiştir. Sultanoğlu'nun atanır atanmaz AKP İl Başkanlığı'nı ziyaret etmesi de liyakatin değil yandaşlığın esas alındığının kanıtıdır. Başöğretmen'in eğitim neferleri olarak, Eğitim-İş olarak, lafı hiç dolandırmadan uyarıyoruz: Asım Sultanoğlu'nun yeri müdürlük makamı değil sanık sandalyesidir. Atatürk'ün biz öğretmenlere emanet ettiği gelecek nesiller, sahipsiz değildir. İstismar suçlusu vakıfları savunan ve görevde ağır ihmali bulunan bir kamu görevlisi olan Asım Sultanoğlu'nun ataması derhal iptal edilmeli, yeni skandallara kapı aralanmamalıdır. İlan ediyoruz: Eğitim-İş olarak konunun takipçisiyiz. Bu rezilliğin peşini bırakmayacak hem hukuken mücadele verecek hem atama iptal edilmezse tepkimizi yükselterek göstermeye devam edeceğiz. Çocuklara karşı işlenen suçlar, dünyada en affedilmeyecek olanlardır; çocuklara bayram hediye ederek kurulmuş bu Cumhuriyet'te çocuklara karşı suç işlenmesinin olağanlaştırılmasına, unutturulmasına müsaade etmeyeceğiz."