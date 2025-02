KADEM, Deprem Bölgelerinde Kadınlara Destek Olmaya Devam Ediyor

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, vakfın Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Adıyaman ve Malatya kadın destek merkezlerinin faaliyette olduğunu belirterek, "Şu ana kadar bu bölgede 7 bin 101 kadına hizmet verdik. Yine bu bölgede 26 kadın bizimle çıktığı yolculuğun ardından kendi işini kurdu veya işe başladı." dedi.

Beraberindeki heyetle Kahramanmaraş'taki konteyner kette yer alan KADEM Kadın Destek Merkezi'ni ziyaret eden Bayraktar, buradaki konuşmasında, yüzyılın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlamanın bile insanın içini acıttığını söyledi.

Herkesin yüreğinde derin yaralar açan 6 Şubat depremlerinde Suriye'de hayatını kaybedenler de dahil 60 bin kişinin yaşamını yitirdiğine değinen Bayraktar, "Binalarla birlikte hayatlarımız da sarsıldı ama bir şekilde yine nefes almaya başlamamız gerekiyordu. KADEM yönetimindeki arkadaşlarla birlikte depremin dördüncü gününde buraya geldik. Taşıyabildiğimiz kadar yardım paketiyle henüz enkaz başında yakınlarını bekleyen insanlara destek olmaya çalıştık. Yıkımı ve ihtiyaçları yerinde gördük. O gün 'Herkes sıcak, mutlu ve güvenli hayatına kavuşuncaya kadar elimizden geleni yapacağız.' dedik ve bu sözümüzü de hiç unutmadık." ifadesini kullandı.

Depremin üçüncü haftasında Kahramanmaraş'ta KADEM Kadın Destek Merkezini hizmete açtıklarını hatırlatan Bayraktar, "İlk günler bazen tahta iskemlede güler yüzle uzattığımız kahve aramızda çok güçlü bir gönül bağı oluşturdu. Psikososyal destekler, kurslar, ramazan hazırlıkları, iftar sofraları, bir yandan kadınlara destek olmaya çalıştık, bir yandan KADEM çalışanları ve gönüllüleri bilfiil bölgede görev yaptı. Hatta üzerinde KADEM yeleği olan çalışanlara çocuklar 'KADEM abla' demeye başlamıştı." dedi.

Bayraktar, yaraları birlikte sararak iyileşmeye çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir fincan kahve ile başlayan kardeşliğimiz artık kalıcı konutlarda devam edecek inşallah. Evine taşınan her bir depremzede aile ile birlikte biz de heyecanlanıyoruz. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için dua ediyoruz. Bugün o çadırda psikososyal destek alan ya da sadece muhabbet etmeye gelen danışanlarımızdan bazılarının evlerine de misafir olacağız. Bölgedeki çalışmalarımız da son hızla devam ediyor. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Adıyaman ve Malatya kadın destek merkezlerimiz de faaliyette. Şu ana kadar bu bölgede 7 bin 101 kadına hizmet verdik. Yine bu bölgede 26 kadın bizimle çıktığı yolculuğun ardından kendi işini kurdu veya işe başladı. Son yaptığımız Destek Merkezi Etki Analizi de buraya gelen kadınların kendilerini çok daha iyi hissettiklerini, hayata çok daha güçlü tutunduklarını, kendileri ve aileleriyle çok daha barışık olduklarını ortaya koydu. Bu da bize hem doğru zamanda doğru yerde olduğumuzu gösterdi hem de yeni çalışmalar için motivasyon sağladı. Bundan sonra da birlikte güçlenmek için bölgedeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Bayraktar, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Depremzede kadınlar KADEM'in çalışmalarını değerlendirdi

Kadın ve Destek Merkezi'nden destek alan depremzede kadınlar, KADEM'in bölgedeki faaliyetlerinin kendilerine iyi geldiğini ve yaşama tutunmalarına katkı sağladığını belirtti.

Konteyner kentte yaşam mücadelesi veren ve duygularını gözyaşları içinde anlatan Gülcan Ağırman, "Şu an buradan gitmiş olsam bile kardeşim, annem kadar, candan arkadaşım kadar hepsini hatırlayacağım. KADEM hep var olsun ve daha çok büyüsün istiyorum. KADEM bana 'alo' dediğinde ya da ben 'alo' dediğimde onların bana döneceğine eminim. Onlar her zaman başımın üstünde, inşallah her zaman var olurlar." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Kadın Destek Merkezi'nde depremzedeler için dua edildi, helva dağıtıldı.