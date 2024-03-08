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KADEM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Antalya Temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi. KADEM üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Kepez Sosyal Hizmet Merkezi'ni ziyaret ederek, kadınlara çiçek dağıttı. Kandur ve beraberindekiler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ve Kepez Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü ile bir araya gelerek, KADEM'in kadınlara yönelik çalışmalarını anlattı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Antalya Temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

KADEM Antalya Temsilcisi Zeynep Jane Kandur ve beraberindekiler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Kepez Sosyal Hizmet Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette KADEM üyeleri, kurumda çalışan kadınlara çiçek dağıtarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ziyaretin ardından Kandur ve beraberindekiler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve Kepez Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Efsun Şeker ile bir araya geldi.

Görüşmede, KADEM'in kadınlara yönelik çalışmalarını anlatan Kandur, kadınları hem sosyal hayatta hem de iş hayatında destekleyici çalışmalar konusunda iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

İl Müdürü Sökmen'de Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, KADEM'in kurum projelerine vereceği desteklerden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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