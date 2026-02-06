Haberler

Epstein'in intihar ettiği iddia edilen gecenin kamera kayıtlarında yeni bir kişi tespit edildi

Güncelleme:
ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in intihar ettiği iddia edilen geceye dair yeni görüntüler, hücresine doğru giden turuncu elbiseli bir kişinin olduğunu ortaya koydu. Adalet Bakanlığı'nın yeni belgeleri, Epstein'in ölümünü daha da şüpheli hale getirdi.

NEW ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in intihar ettiği iddia edilen geceyle ilgili yeni paylaşılan görüntülerde, hücresine doğru giden "turuncu elbiseli bir kişi" olduğu tespit edildi.

ABD merkezli CBS kanalının uzman görüşleriyle desteklediği analiz haberinde, Adalet Bakanlığının Epstein'le ilgili paylaştığı son belgelerin, milyarder iş adamının intihar ettiği iddia edilen gece, daha önceki resmi raporların aksine turuncu elbiseli bir kişinin daha olay mahallinde bulunduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Haberde, "Adalet Bakanlığı tarafından yeni yayımlanan uzman görüşleriyle desteklediği analiz haberinde, Jeffrey Epstein'in ölüm gecesine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen müfettişlerin, 9 Ağustos 2019'da saat 22.39 civarında Epstein'in hücresinin bulunduğu izole ve kilitli kata doğru merdivenlerden yukarı çıkan turuncu renkli bir cisim gözlemlediklerini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin Epstein'in tutuklu bulunduğu Metropolitan Cezaevi'ndeki videonun inceleme raporlarında yer alan "L Katı merdivenlerinden yukarı doğru turuncu bir şeyin çıktığı görülüyor. Muhtemelen o kata çıkarılan bir mahkum olabilir." ifadesinin, yetkililer tarafından "daha önce bildirilmemiş bir şeye işaret ettiği" ve Adalet Bakanlığı müfettişlerinin raporuyla çeliştiği vurgulanan haberde, şunlar kaydedildi:

"Yeni kayıtlar, o akşam geç saatlerde Epstein'in kaldığı katın yakınındaki faaliyetler hakkında daha fazla soru işareti uyandırıyor."

Adalet Bakanlığının belgelerinde aynı saat ve dakikadaki kayıt incelenmiş ve söz konusu şahıs için turuncu "çarşaf veya yatak takımı" taşıyan "kimliği belirsiz" bir cezaevi memuru olabileceği yorumuna yer verilmişti.

Cezaevindeki nöbetçi memurlara turuncu elbiseli kişi hakkında soru sorulmadı

Adalet Bakanlığı ve FBI raporları incelendiğinde, Epstein'in öldüğü gece nöbetçi olduğu tespit edilen görevlilere son kayıtlarda bahsi geçen turuncu elbiseli kişiyle ilgili hiçbir sorunun yöneltilmediği ortaya çıktı.

Ayrıca raporlarda, olay gecesi Epstein'in hücresinin bulunduğu katta nöbetçi olan Tova Noel isimli kadın görevlinin, binadaki mahkum sayısının gecenin bir bölümünde bir kişi eksik çıkmasıyla ilgili 2019 yılında sorgulandığı tespit edildi.

Noel, ifadesinde, aynı gece binadaki mahkum sayısının saat 22.00 ile 03.00 arasında 73 olan mahkum sayısını 72 olarak kaydetmesiyle ilgili "muhtemelen yanıldığını" ve sayının değiştiğini hatırlamadığını belirtti.

Eski FBI Başkan Yardımcısı Dan Bongino da geçen yaz Fox News kanalına verdiği bir röportajda, Epstein'in ölüm gecesi, aynı katta bir güvenlik görevlisinin dışında kimsenin bulunmadığını, "görüntülerin gayet açık" olduğunu iddia etmişti.

O gece kayıt yaptığı bilinen tek kamera, Epstein'in hücresine giden merdiveni kısmen gizleyecek şekilde konumlandırılmış, diğer açıdaki kameranın ise kayıt yapmadığı öne sürülmüştü.

Reşit olmayan kız çocuklarına fuhuş tuzağı kurmaktan hükümlü Jeffrey Epstein'in şüpheli şekilde öldüğü hapishaneyle ilgili paylaşılan son görseller, olay gecesi yaşananlar ve Epstein'in ölüm sebebiyle ilgili şüpheleri gidermek yerine daha da artırdı.

Epstein'in küçük kardeşi Mark Epstein, uzun zamandır ağabeyinin cinayete kurban gittiğine inanıyor.

