Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi bomba sözler

Kosova Milli Takımı'nın golcüsü Vedat Muriqi, Türkiye ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Muriqi, Türkiye'de uzun yıllar futbol oynadığını ve Türkiye'deki oyuncuların hepsinin arkadaşı olduğunu belirtti. Ancak yarınki maçın farklı olacağını, milli duyguların ön planda olacağını ifade etti.

"MİLLİ DUYGULAR ÖN PLANA ÇIKACAK"

Teknik direktör Franco Foda ile birlikte basın toplantısına katılan Muriqi, Türkiye'de uzun yıllar forma giydiğini hatırlatarak, "Sekiz sene Türkiye'de futbol oynadım. Hepsi benim arkadaşım. Ama yarınki maç bambaşka olacak. Milli duygular ön planda olacak. Biz elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN KALİTESİNE VURGU

Türkiye'nin Romanya karşısındaki performansını değerlendiren tecrübeli forvet, "Maçın ilk yarısını izledim. Türkiye'nin ilk devrede iki önemli pozisyonu vardı. Romanya savunma yaptı. Türkiye'nin çok kaliteli ayaklara sahip olduğu belli" dedi. A Milli Takım ile Kosova arasında oynanacak Dünya Kupası play-off finali, yarın saat 21.45'te başlayacak.

