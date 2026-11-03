Japonya, Okinawa'da alkollü araç kullanan ABD askeri sonrası disiplin çağrısı yaptı

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TOKYO, 3 Kasım (Xinhua) -- Japonya, Okinawa eyaletinde görevli bir ABD deniz piyadesinin sokağa çıkma yasağı saatlerinde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından ABD'ye askeri personel disiplinini sıkılaştırma çağrısında bulundu.

Kyodo News'in pazartesi günkü haberine göre Savunma Bakanı Koizumi Shinjiro, sokağa çıkma yasağına rağmen böyle bir olayın yaşanmasının ABD tarafından ciddiye alınması gerektiğini söyledi. Okinawa'da konuşlu ABD birliği, başka bir ABD'li deniz piyadesinin karıştığı cinayet vakasının ardından 9 Ekim'de bölgede görevli askeri personeline sokağa çıkma yasağı getirmişti.

Okinawa'da görev yapan 20 yaşındaki ABD deniz piyadesi Devin Ballard, 4 Ekim'de eyaletin başkenti Naha'daki bir otelde Japon kadını öldürdüğü ve eşyalarını çaldığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Ballard hakkında daha sonra gasp ve cinayet suçlamalarıyla iddianame düzenlendi.

Koizumi, ABD'den askeri personeline yönelik 00.00-05.00 saatleri arasında geçerli olan 30 günlük sokağa çıkma yasağının sıkı bir şekilde uygulanmasını ve bu konuda etkili önleyici tedbirler alınmasını istedi.

Kaynak: Xinhua