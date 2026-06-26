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Japonya, 7 Orta Doğu ülkesine yönelik seyahat uyarılarını hafifletti

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Japonya, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın ardından BAE, Umman, Katar, Kuveyt, Bahreyn ile Suudi Arabistan ve Ürdün'ün bazı bölgelerine yönelik seyahat uyarısını 3. seviyeden 2. seviyeye indirdi.

Japonya, İran ile ABD'nin vardığı mutabakatın ardından 7 Orta Doğu ülkesine yönelik seyahat uyarılarının hafifletildiğini duyurdu.

Devlet televizyonu NHK'nin Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre Japonya, İran ile ABD'nin vardığı mutabakatın ardından seyahat uyarılarını hafifletti.

Buna göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Katar, Kuveyt, Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan ve Ürdün'ün bazı bölgeleri olmak üzere, 7 ülkeye yönelik seyahat uyarısının 3'üncü seviyeden 2'nci seviyeye çekildiği belirtildi.

Seyahat uyarılarında 2'nci seviye, zorunlu olmayan seyahatlerin iptal edilmesini tavsiye ederken 3'üncü seviye ise her türlü seyahatten kaçınma çağrısını ifade ediyor.

Japonya, İsrail'in büyük bölümüne ilişkin 3'üncü seviye seyahat uyarısını sürdürüyor.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
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