Japonya'da Tarihi Uyuşturucu Operasyonu: 1 Ton 46 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Tokyo'nun kuzeyindeki Tochigi eyaletinde gerçekleştirilen operasyonda, Japon narkotik yetkilileri 1 ton 46 kilogram esrar ele geçirdi. Bu, Japonya'da şimdiye kadar tek seferde gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu operasyonu olarak kaydedildi. Operasyon esnasında 3 Vietnam vatandaşı gözaltına alındı.

Japonya'da 1 ton 46 kilogram esrar ele geçirildi.

Kyodo ajansının haberine göre Japon narkotik yetkilileri, Tokyo'nun kuzeyindeki Tochigi eyaletinde bulunan malzeme deposuna operasyon düzenledi.

Yetkililer, operasyonda 1 ton 46 kilogram esrarın ele geçirildiğini, bunun Japonya'da şimdiye kadar tek seferde gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu açıkladı.

Esrarı nakliye konteynerine gizledikleri iddiasıyla 3 Vietnam vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
