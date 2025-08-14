Japonya'da Tarihi Uyuşturucu Operasyonu: 1 Ton 46 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Tokyo'nun kuzeyindeki Tochigi eyaletinde gerçekleştirilen operasyonda, Japon narkotik yetkilileri 1 ton 46 kilogram esrar ele geçirdi. Bu, Japonya'da şimdiye kadar tek seferde gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu operasyonu olarak kaydedildi. Operasyon esnasında 3 Vietnam vatandaşı gözaltına alındı.
Kyodo ajansının haberine göre Japon narkotik yetkilileri, Tokyo'nun kuzeyindeki Tochigi eyaletinde bulunan malzeme deposuna operasyon düzenledi.
Yetkililer, operasyonda 1 ton 46 kilogram esrarın ele geçirildiğini, bunun Japonya'da şimdiye kadar tek seferde gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu açıkladı.
Esrarı nakliye konteynerine gizledikleri iddiasıyla 3 Vietnam vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel