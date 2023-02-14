Japon Yer Bilimci Kaneda: Aynı günde 2 büyük depremi daha önce tecrübe etmedim

JAPONYA Kagawa Üniversitesi'nde görevli Yer Bilimci Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda aynı günde 2 büyük depremin yaşanmasının kendisini de şaşırttığını belirterek, "Aynı günde olan bu kadar 2 büyük depremi daha önce hiç tecrübe etmedim, bilmiyorum.

JAPONYA Kagawa Üniversitesi'nde görevli Yer Bilimci Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda aynı günde 2 büyük depremin yaşanmasının kendisini de şaşırttığını belirterek, "Aynı günde olan bu kadar 2 büyük depremi daha önce hiç tecrübe etmedim, bilmiyorum. Japonya'da buna benzer 2016 yılında Kumamoto'da oldu. 6.6 büyüklüğünde bir deprem oldu, 2 gün sonra 7.3 büyüklüğünde başka bir deprem oldu ve hasar yarattı, fakat Kahramanmaraş depremleri kadar büyük değildi" dedi.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) bünyesinde bulunan Marmara Afetlerle Baş Edebilir Yapılar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin değerlendirildiği toplantıya GTÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar başkanlık etti. Toplantıya akademisyenler katılırken, olası depremler için alınabilecek önlemler konuşuldu.

"Mühendislik uygulamaları ve müteahhitlik hizmetleri problemli. İki aşamalı bir çözüm mümkün. Bütün bu yanlışlıkları çok kısa bir sürede ivedilikle çözebiliriz. Türkiye'de bizim diğer bütün medeni ve ileri ülkelerde uygulandığı gibi yetkin mühendislik anlayışı getirmemiz lazım. Sadece 4 senelik üniversite bitiren arkadaşlarımıza hiçbir şekilde imza yetkisi vermememiz lazım. Bunlar belirli sınavlar geçirdikten sonra, belirli bir tecrübede kazandıktan sonra imza yetkisi almalılar. Mesleki vurgulama sigortası getirmemiz lazım. Gerek mühendis, gerek proje kontrolü yapan firmalar, gerekse müteahhitlik hizmeti veren firmalar mutlaka ve mutlaka mesleki yeterlilik sigortası yapmak zorundalar. Sigorta işini devreye soktuğunuz anda bir sürü hata kendiliğinden kesilecektir. Hatay'da gördük, aynı müteahhit bir sürü bina yapmış ve hepsi yıkıldı. Böyle bir insana mesleki yeterlilik sigortası soracak olursak, bu kişinin bundan sonra hiçbir şekilde inşaat yapma durumu olmaz. Çünkü hiçbir firma bu kişiyi sigortalamaz. Bir anda bu kişiler kendiliğinden inşaat işinden çekilmek zorunda kalır. Aynı durum mühendisler için de geçerli. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka mesleki sigortayı getirmemiz ve yetkin mühendisliği devreye sokmamız lazım"