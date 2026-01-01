Japon sanatçı, 12 bin 500 kilometreden bağlama tutkusu için Türkiye'ye geliyor

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde müzik öğretmenliği yapan, 2 çocuk annesi Hülya Şen (40), 2 yıl önce sanal medya üzerinden Japon sanatçı Takeshi Imamuri (65) ile tanıştı. Ülkesinin başkenti Tokyo'dan 12 bin 500 kilometre yol gelerek Türkiye'de bağlama çalan İmamuri, "Türk müziğini çok seviyorum. Türk makamlarını öğreniyorum, bağlama çalıp şarkı söylemek için geliyorum ve bunu yapmaktan çok mutlu oluyorum" dedi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşayan sanatçı Takeshi Imamuri, 10 yıl önce geldiği Türkiye'de, Türk müziğine ve kültürüne ilgi duymaya başladı. Sanal medyadan da Kayserili müzik öğretmeni Hülya Şen ile tanışan Japon sanatçı İmamuri, ülkesinden 12 bin 500 kilometre yol gelerek kopuz ve bağlama çalmaya başladı. Kıtalar arası bir yolculuk ile Türkiye'ye yılda 1-2 defa gelen İmamuri, çeşitli sahnelerde müzik öğretmeni Şen ile bağlama ve kopuz çalıyor. Şen ve İmamuri'nin şimdiki hedefinde ise iki ülke arasında turizm elçiliği görevi üstlenebilmek var.

Türkiye'de bağlama çalmayı sevdiğini söyleyen Takeshi İmamuri, "Korona döneminde evde çok zaman geçirirken yeni bir şeye başlamaya karar verdim ve o dönemde Türkçe ile Türk makamlarını öğrenmeye başladım. Çoğu zaman müzisyen arkadaşlarımla birlikte müzik yapmak için Türkiye'ye geliyorum. Başlangıçta sadece tatil için gelmiştim ama çok güzel arkadaşlıklar kurdum ve onlarla müzik yapmak bana büyük keyif veriyor. Bu yüzden sık sık geri dönmek istiyorum. Türk müziğini çok seviyorum. Türk makamlarını öğreniyorum, bağlama çalıp şarkı söylemek için geliyorum ve bunu yapmaktan çok mutlu oluyorum. Korona döneminde çevrim içi olarak Türkçe öğrenmeye başladım ve gerçek Türk dünyasını görmek, yaşamak istedim. Yaklaşık 2 yıl önce bu yolculuğa başladım. İyi ki öğrenmeye başlamışım" dedi.

'DOSTLUK KÖPRÜSÜ YAPIYOR'

Takeshi ile sanal medya aracılığıyla tanıştıklarını söyleyen müzik öğretmeni Hülya Şen ise "O beni takibe alınca ilgimi çekti. Kopuz çaldığını gördüm ve gerçekten çok içten, duygulu icra ettiğini fark ettim. 2 yıldır sürekli sohbet ediyor, istişare yapıyoruz. Yer yer Türkçede ona yardımcı olmaya çalışıyorum; zaten çok güzel Türkçe konuşuyor ama biraz daha üzerine koyduk diyebilirim. Bunun haricinde bağlama konusunda da birbirimizle istişare edip, çevrim içi de olsa müzik yapmaya çalıştık. Takeshi, Japonya ile Türkiye arasında yaklaşık 12 bin 500 kilometrelik mesafede adeta bir dostluk köprüsü ve kültürel elçilik yapıyor. Aramızda bir gönül bağı, bir muhabbet gelişti" diye konuştu.

'BU DOSTLUĞU TURİZM ELÇİLİĞİNE DÖNÜŞTÜRMEYİ HAYAL EDİYORUZ'

Japon sanatçının Türk müziğini sevdiğini de söyleyen Şen, "Türkiye'yi çok seviyor ama en büyük tutkusu müzik ve türküler. Türküleri keşfettiğinde adeta büyülendiğini söylüyor. Çünkü klasik müzikte ya da başka türlerde olmayan, koma dediğimiz ara seslerin türkülerde çok etkili kullanıldığını ve bunun çok güzel tınladığını ifade etti. Ben de bununla gurur duydum. Kendi kültürü olmayan bir alanda bu kadar hakim, bu kadar donanımlı ve gönüllü olması beni çok etkiledi. Birkaç gün önce Türkiye'ye geldi ve birlikte bir sahne programı yaptık. Onunla müzik yapmak benim için gerçekten çok keyifliydi. Bir sonraki gelişinde Kapadokya bölgesinde bir proje gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kapadokya'dan ona çok bahsettim; çünkü İstanbul dışında Türkiye'de henüz başka bir yer görmediğini söyledi. Ancak bir sonraki gelişinde Kapadokya'da birlikte etkinlikler yapacağımıza dair söz verdi. En çok Sultan Sazlığı'nı ve Soğanlı'yı merak ettiğini söylüyor. Çünkü ona bir Soğanlı bebeği hediye ettim. Bu ona çok otantik ve çok güzel geldi. Biz Takeshi ile bir dostluk köprüsü, bir gönül bağı kurduk ve bu dostluğu bir turizm elçiliğine dönüştürmeyi hayal ediyoruz. Umarım gerçek olur" ifadelerini kullandı.