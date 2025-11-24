Japon Hasta Hemşireyi Darp Etti: 30 Bin Lira Ceza

İZMİR'de, özel hastanede canını acıttığı iddiasıyla hemşirenin başına vurup, küfrettiği ileri sürülen Japonya uyruklu hasta N.H. (34), 'Hakaret' ve 'Kasten yaralama' suçlarından yargılandığı davada, toplam 30 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Ocak 2024'te özel bir hastanede meydana geldi. Rahatsızlığı için hastaneye gelen Japonya uyruklu N.H., iddiaya göre, kendisine damar yolu açan hemşire S.N.E.'nin canını acıttığını ileri sürüp, başına vurdu ve İngilizce küfretti. Hastanede beyaz kodlu uyarı verildi. Olayda, S.N.E.'nin basit tıbbi müdahale giderilebilecek şekilde yaralandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, 'Sağlık çalışanına yönelik hakaret' ve 'Kamu görevlisine yönelik kasten yaralama' suçlarından dava açıldı. İddianame, Karşıyaka 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilip duruşma olmadan basit yargılama yapılmasına karar verildi. Şikayetçi S.N.E. ve avukatı davaya karşı beyanda bulunmazken, dosyaya yalnızca sanık N.H.'nin avukatı Ömer Çağdaş yazılı beyan sundu.

Öte yandan sanık N.H.'nin ifadesinin alınamadığı da belirtildi. Şikayetçi S.N.E.'nin polisteki ifadesi ve doktor raporunu göz önüne alan hakim, sanık N.H.'yi 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit yaralama' suçundan 180 gün karşılığı adli para cezasına çarptırdı. Suçun sağlık personeline karşı işlenmesinden dolayı cezası 270 gün adli para cezasına çıkarıldı. Olayın 'Basit yaralama' olması sebebiyle ceza önce 202 güne indirildi, bu da 5 taksitle ödenmek üzere 10 bin 100 lira para cezasına çevrildi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Hakim, N.H.'yi ayrıca 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan 365 gün karşılığı adli para cezasına, sağlık personeline karşı işlendiği için 547 gün adli para cezasına çarptırdı. 'Basit yaralama' sebebiyle ceza 410 güne indirildi ve 20 bin 500 lira adli para cezasına çevrildi. Hakim, kararında indirim uygulamazken, N.H.'nin avukatı Ömer Çağdaş karar itiraz ettiklerini söyledi.