Japon araştırmacı Siirt kültürünü arşivledi

JAPONYA'dan 1994 yılında Türkiye'ye gelen ve bugüne kadar 70'ten fazla ili gezerek halk oyunları ile yöresel ezgileri kayıt altına alan Yoshinari Murakami (53), son olarak Siirt'te bölgenin halk oyunlarını, dengbej kültürünü ve ezgilerini arşivledi. Murakami'nin yaptığı saha çalışmaları, Japonya'da Türk kültürünün tanıtımında da kullanılıyor.

Türkiye'ye ilk kez 1994 yılında gezi amacıyla İzmir'e gelen Yoshinari Murakami, burada Türk kültüründen etkilenerek halk oyunları ve yöresel ezgiler üzerine araştırmalar yaptı. 1996 yılında yeniden Türkiye'ye gelen Murakami, 1,5 yıl boyunca Türkiye'de kalarak saha çalışmaları yürüttü. 1996 sonrası 70'ten fazla ili gezen Murakami, halk oyunlarını yalnızca görüntülemekle kalmayıp, yöresel kaynak kişilerden öğrenerek kayıt altına aldı. İzmir'de tanıştığı Türk halk oyunları bölümünden emekli öğretim görevlisi Abdurrahim Karademir ile birlikte Türkiye'nin birçok yöresine giderek halk oyunları ve ezgileri arşivleyen Murakami, bu çalışmaları Japonya'da sergiliyor.

'JAPONYA'YA DÖNDÜĞÜMDE İNSANLARA ÖĞRETECEĞİM'

Yoshinari Murakami, son olarak Siirt'e gelip bölgenin halk oyunlarını, dengbej kültürünü ve ezgilerini arşivledi. Siirt'te yaptığı saha çalışmalarını Japonya'daki insanlara da öğreteceğini belirten Murakami, "Japonya'dan geldim. Tokyo'da oturuyorum, Türkiye'ye ilk defa 1994 yılında geldim. O zaman Türkiye'deki orijinal kültürü ilk defa gördüm. Bu benim için büyük bir şok oldu ve tekrar tekrar Türkiye'ye çok gelmek istedim. Daha sonra 1996'da yeniden gelme şansım oldu ve 1,5 yıl Türkiye'de kaldım. Bu süre içerisinde çok sayıda yöreyi gezdik. Belki 70'ten fazla bölgeye gittik. Çalışmalar ve araştırmalar yaptım. Sadece çekim yapmakla kalmadım, yöresel kaynak kişilerden bu kültürü öğrenmeye çalıştım. Çekimler yaptım, araştırmalar yaptım. Orijinal haliyle öğrendiğim bu oyunları Japonya'ya döndüğümde orada da öğretiyorum. Bazen ekipler de oluşturuyoruz. Türkiye'nin kültürü gerçekten çok zengin. Şimdi de yeni bir bölgede araştırma yapmak istedim. Şu anda Siirt'teyim ve bugün çok güzel bir çalışma gerçekleştirdim. İnşallah bu çalışmadaki oyunları da Japonya'ya döndüğümde insanlara öğreteceğim" dedi.

'JAPONYA'DA TÜRK HALK OYUNLARINI TANITAN ÖNEMLİ İSİMLERDEN BİRİDİR'

Murakami ile uzun yıllardır birlikte saha çalışmaları yapan Türk halk oyunları bölümü emekli öğretim görevlisi Abdurrahim Karademir ise "Halk oyunlarına gönül veren ama onu esas yaratıldığı yer olan alanlarda saha çalışmaları yaparak kültürü çok iyi tanımaya, arşivlemeye ve gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyorum. Onunla 1994 yılında tanıştık ve ona halk oyunlarını öğrettik. Çok hızlı öğrenen ve algılayan bir arkadaşımız. Aynı zamanda yaptığı tüm çalışmaları kayıt altına alarak arşivine ekliyor. Türk halk oyunları konusunda oldukça zengin bir arşive sahip. Japonya'da Türk halk oyunlarını tanıtan önemli isimlerden biridir. Orada çok değerli çalışmalar yürütüyor. Ayrıca burada yaptığı saha çalışmalarında kullandığı yöresel kıyafetlerle Japonya'da çeşitli sanatsal faaliyetlerde yer alıp Türk kültürünü bizim adımıza hiçbir karşılık beklemeden tanıtıyor. Ben kendisini çok seviyorum ve her alanda destekliyorum. Bu çalışmaları tamamen gönüllülük esasıyla ve hobi olarak yürütüyor. Tüm masraflarını kendi imkanlarıyla karşılıyor ve hiçbir kurumdan ya da kuruluştan destek almıyor" diye konuştu.

'ÖĞRETTİĞİMİZ EZGİLERİ, OYUNLARI, KÜLTÜRÜMÜZÜ JAPONLARA GÖSTERECEKLER'

Çalışmalara eşlik eden halk oyunları antrenörü Hakkı Dildirim de Murakami'nin Japonya'da Siirt kültürünü tanıtacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Kültürümüzü dengbejlerimizle, oyunlarımızla, müziklerimizle, ezgilerimizle tanıttık, gösterdik, videolar çektik. İnşallah arkadaşımız, Yoshinari hocamız, ağabeyimiz Japonya'da kültürümüzü yaşatmak için bu oyunları sergileyecekler. Öğrettiğimiz ezgileri, oyunları, kültürümüzü orada Japonlara gösterip, sergileyecekler. Onun videosunu da sonrasında bize yollayacaklar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı