Haberler

Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı

Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı Haber Videosunu İzle
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa'da, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen narkotik operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı.

  • Jandarma tarafından 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli yakalandı.
  • Operasyonlarda 83 bin 625 adet uyuşturucu hap ve 11 kg çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.
  • Operasyonlar 93 adrese yönelik olarak 635 Jandarma personeli ve 13 narkotik arama köpeği ile gerçekleştirildi.

Jandarma tarafından 5 ilde uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli yakalandı.

KOMANDOLAR DA OPERASYONA DESTEK VERDİ

Operasyonlar; 108 Asayiş Timi ve 14 Komando Timi olmak üzere toplam 635 Jandarma personeli ve 13 özel eğitimli narkotik arama köpeği ile birlikte 93 adrese yönelik düzenlendi.

Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı

SUÇ FAALİYETLERİ TEK TEK DELİLLENDİRİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi. Suç faaliyetleri tek tek delillendirildi.

Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı

ÇOK SAYIDA UYUŞTUCU ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlarda; 83 bin 625 adet uyuşturucu hap, 11 kg çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması

Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' mesajı
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim

Trump'tan Şara hakkında olay sözler: Suriye'nin başına ben getirdim
'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı

O artık gerçek kaymakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması

Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' mesajı
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!
Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...