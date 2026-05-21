Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Sakarya’da organik tarım logosu taklit edilerek piyasaya sürülmek istenen 42 bin sahte etiketli yumurta ele geçirildi. Hileli ürünler imha edilirken, işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda sahteciliğine yönelik yürütülen denetim ve takip çalışmaları kapsamında bir işletmede inceleme yaptı. Denetimlerde, organik tarım logosu taklit edilerek etiketlenen 42 bin yumurtanın piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı tespit edildi.

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen sahte etiketli yumurtaların piyasaya sunulmadan imha edildiği öğrenildi. Hileli üretim yaptığı belirlenen işletme hakkında idari yaptırım uygulanırken, yasal işlem başlatıldı.

