Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: 'Saçma sapan haberler' diyen ünlü isim de gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığına dair tespitlerin yapıldığı kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ile Muğla'da 25 adrese 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

25 ünlü hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda, aralarında Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca, oyuncu Feyza Civelek, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in kızının eski eşi Volkan Bahçekapılı, oyuncu Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postaoğlu ile Eda Dora olmak üzere 14 ünlü isim gözaltına alındı. Öte yandan, yurt dışında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Şahıslara yönelik yakalama çalışmaları devam ederken, şarkıcı Berkay Şahin, Hanzade Gürkanlar ile Yasemin İkbal'in de gözaltına alınmasıyla yakalanan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.

