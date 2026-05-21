Haberler

Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: "Saçma sapan haberler" diyen ünlü isim de gözaltında

Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: 'Saçma sapan haberler' diyen ünlü isim de gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ünlülere yönelik uyuşturucu kullanımına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi. Gözaltı listesinde yer alan ve konuyla ilgili ilk açıklamasında "Asılsız ve saçma sapan haberler" diyen ünlü şarkıcı Tan Taşçı, Muğla'da gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığına dair tespitlerin yapıldığı kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ile Muğla'da 25 adrese 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

25 ünlü hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda, aralarında Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca, oyuncu Feyza Civelek, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in kızının eski eşi Volkan Bahçekapılı, oyuncu Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postaoğlu ile Eda Dora olmak üzere 14 ünlü isim gözaltına alındı. Öte yandan, yurt dışında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Şahıslara yönelik yakalama çalışmaları devam ederken, şarkıcı Berkay Şahin, Hanzade Gürkanlar ile Yasemin İkbal'in de gözaltına alınmasıyla yakalanan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.

Kaynak: Haberler.com
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak

Nükleer krizi alevlendirecek karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'den Ester'e servet değerinde hediye

Boynundaki kolyenin değeri olay oldu!
Fuhuş şebekesine darbe: Karı-koca gözaltına alındı

Fuhuş şebekesine darbe: Karı-koca gözaltına alındı
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Serhat şehrimizde sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi, eğitim durdu
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Kamu işçilerine müjde! İlave tediye ödemeleri bayramdan önce hesaplara yatacak

Kamu çalışanlarına müjde! Bayramdan önce hesaplara yatacak