İzmir ve çevre illerde yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

İzmir, Denizli, Uşak ve Aydın'da, yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

İzmir'de 756 bin 143 öğrenci ile 56 bin 656 öğretmen, tatilin sona ermesiyle okullarına döndü.

Narlıdere Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu'nda okulların açılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, öğretmenler ve öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla geldi. Okula Türk bayrakları asıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla öğrenciler sınıflardaki yerini aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi.

Milli Eğitim Bakanlığının eğitim öğretim yılının ikinci dönemini "bayrak" temasıyla başlattığını belirten Yahşi, "Bayrağımızın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Sadece bir kumaş parçası değil, özgürlüğümüzün, hürriyetimizin, vatanımızın, geleceğimizin, gençlerimizin, şehit ve gazilerimizin onurudur, şerefidir, geleceğidir. Bayrak bizim için bu kadar kıymetlidir." diye konuştu.

Törene katılan Narlıdere Kaymakamı Kadir Taner Eser de öğrencilere bayrağın önemini anlatarak, "Kendiniz birer bayraksınız. Asla yere düşürmeyin, lekelemeyin. Atalarımızdan aldığımız emaneti sizler taşıyacaksınız. Bu şuur ve bilinçle yaşayın." dedi.

Törenin ardından ilk ders "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

Denizli

Denizli'de yarıyıl tatilinin bitmesinin ardından 932 okulda 190 bin 423 öğrenci dersbaşı yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yarıyıl tatilinin ardından ilk dersin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağını bildirmesi üzerine Merkezefendi ilçesi Hayırseverler Ortaokulu'ndaki öğrenciler ve öğretmenler, okula Türk bayraklarıyla geldi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına geçen öğrenciler, ilk dersi "Bayrak Sevgisi" temasıyla işledi.

Pamukkale ilçesi Denizli Ticaret Borsası İlkokulu'nda düzenlenen törenle öğrenciler dersbaşı yaptı.

Uşak

Uşak'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 315 okulda 64 bin 8 öğrenci ve 5 bin 84 öğretmen dersbaşı yaptı.

"Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayan ikinci dönemde kent genelindeki okullarda öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla okula geldi.

TOKİ İlk ve Ortaokulu'nda okulların açılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Öğrenciler, okul idaresi tarafından verilen Türk bayrağı motifli kırmızı renkli balonları İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gökyüzüne bıraktı.

Daha sonra okulun giriş kapısına açılan Türk bayrağının altından geçerek sınıflara giriş yapıldı.

Törene katılan Uşak Valisi Naci Aktaş, sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi.

Aktaş'a, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ergün Yılmaz da eşlik etti.

Aydın

Aydın'daki tören Efeler ilçesindeki Yörük Ali Efe İlkokulu ile Efe Emir Ayşe Çetin Anaokulu'nda yapıldı.

Öğretmen ve öğrenciler Türk bayrağı taşıdı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, sınıfları gezerek "Türk bayrağı" temalı boyama yapan öğrencilere eşlik etti.