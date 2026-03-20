İzmir ve çevre illerde bayram namazı kılındı

İzmir, Manisa, Uşak, Denizli ve Aydın'da Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk oluştu.

İzmir'de vatandaşlar bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde camilere geldi.

Alsancak Hocazade Camii'ni dolduran cemaat, namazın ardından dua etti, birbirleriyle bayramlaştı.

Kentteki diğer camilerde de bayram namazı kılındı.

Denizli

Denizli'de vatandaşlar bayram namazı için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Yeni Cami'yi doldurdu.

İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun vaazının ardından bayram namazı kılındı, dua edildi.

Namaz sonrası Vali Yavuz Selim Köşger ve beraberindekiler cami avlusunda vatandaşlarla bayramlaştı.

Burada kurulan çadırda vatandaşlara çay, simit ve peynir ikram edildi.

Manisa, Uşak ve Aydın'da da vatandaşlar bayram namazı için sabah saatlerinde camilere akın etti.

İl merkezlerindekiler başta olmak üzere kent genelindeki camilerde saf tutan vatandaşlar, namazın ardından dua edip bayramlaştı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

Bayram sabahı yürek yakan facia: 5'i çocuk 6 ölü
Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe

Savaşta üstünlük el değiştirdi! Bir günde iki ağır darbe
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
ABD, fiyatları düşürmek amacıyla denizdeki İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabilir

Trump köşeye sıkıştı! İran'da ilk tavizi vermeye hazırlanıyor
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi

Bu nasıl bir acıdır? Babanın çaresizce çırpınışları kahretti
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
Tacikistan'dan İran'a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı?

İçinde ne var merak konusu! Tacikistan'dan İran'a gizemli konvoy
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz