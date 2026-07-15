Ege'de 15 Temmuz Anma Programları: Beş İlde Şehitlikler Ziyaret Edildi

İzmir, Uşak, Denizli, Aydın ve Manisa'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitliklerde anma programı düzenlendi.

İzmir'de Kadifekale Hava Şehitliği'nde organize edilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından dua edildi.

Vali Süleyman Elban, Hava Şehitliği Ziyaretçi Defteri'ni imzaladı.

Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile protokol üyeleri kabirlere karanfil bıraktı.

Uşak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Uşak'ta iki yerde anma programı düzenlendi.

Şekerevleri Mezarlığı'ndaki Uşak Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in köyü Yoncalı'ya gidildi.

Burada da Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, mezara karanfil bırakıldı.

Programlara Uşak Valisi Serdar Kartal, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ile il protokolü katıldı.

Denizli

Denizli'de Asri Mezarlık'taki şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Yavuz Selim Köşger ile protokol üyeleri şehit asker ve polislerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Köşger ve beraberindekiler, daha sonra darbe girişiminda gazi olan Alptekin Esirgün'ü evinde ziyaret etti.

Aydın

Aydın'da Tellide Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen programda, Vali Osman Varol, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Garnizon Komutanı Albay Metin Şimşek ile şehit ve gazi dernekleri anıta çelenk sundu.

Vali Varol'un şehitlik defterini imzalamasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Protokol üyeleri daha sonra Kemer Mezarlığı şehitliğine geçip mezarlara karanfil bıraktı.

Manisa

Manisa Garnizon ve Polis Şehitliği'ndeki anma törenine Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ile il protokolü, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ardından protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Hatuniye Camisi'nde öğle vakti mevlit okundu, namazın ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.