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Ömer Halisdemir'in kabrinde 10. yılda ziyaretçi akını

Ömer Halisdemir'in kabrinde 10. yılda ziyaretçi akını
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15 Temmuz darbe girişiminde kahramanca mücadele eden Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri, 10. yılında vatandaşlar tarafından yoğun ziyaret ediliyor. Ziyaretçiler dua ederken, onun fedakarlığının unutulmadığı vurgulanıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Şehidin kabrini ziyarete gelen çok sayıda vatandaş, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ediyor.

Konya'nın Ereğli ilçesinden gelerek şehidin kabrini ziyaret eden Süleyman Karaarslan, hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini ama kahramanların asla unutulmayacağını söyledi.

Ziyarete Kıbrıs gazisi ağabeyi Mehmet Karaarslan ile geldiklerini belirten Karaarslan, "Allah'ım o günleri bir daha yaşatmasın. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Hiç kimse bir daha böyle bir şeyi tekrarlamaya kalkışmasın. Dua ettik, tüylerimiz diken diken oldu. Bu ülke bu adama çok şey borçlu." dedi.

"Kendisine çok şey borçluyuz"

Ziyaretçilerden Yasin Ağırtopçu ise Kayseri'den gelerek şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiğini ifade etti.

Şehidin kabrinde duygulandığını aktaran Ağırtopçu, şunları kaydetti:

"Buraya dua etmek için geldik. Allah bir daha böyle bir olay yaşatmasın. Şehidimiz büyük gururumuz oldu, milletimizi kurtardı. Kendisine çok şey borçluyuz. Buraya gelmek ilk defa kısmet oldu, eşim ve çocuklarımla geldik. Böyle bir kahramanı çocuklarımızın da görmesini istedik ve o yüzden ailecek geldik. Milletimiz var olsun. Oğlum Temmuz ayında doğdu ve 9 yaşında o yüzden Ömer ismini verdim. Bir Ömerimiz gitti ama nice Ömerlerimiz gelecek."

Ali Niğdelioğlu da İstanbul'dan geldiğini ve oğlu ile şehidin mezarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Fırsat buldukça Halisdemir'in mezarını her yıl ziyaret etmeye çalıştığını anlatan Niğdelioğlu, "Biraz buruk hissediyoruz. Böyle bir vatan evladı bir daha gelmez. İnsan burada duygulanıyor, bir taraftan da gurur duyuyoruz. Daha önce de gelip ziyaret etmiştik, ailemle geldim. Böyle bir kahraman unutulmaz." diye konuştu.

Fadimana Dalkılıç da kendisini ülkesi için feda eden Halisdemir'in kabrini ziyarete geldiğini belirtti.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
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