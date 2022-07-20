İzmir Tabip Odası: "Maske Zorunlu, Hes Kodu Yeniden İşlevsel Hale Getirilmeli"

KERİM UĞUR

İzmir Tabip Odası, "Pandemi bitmedi sürüyor" başlıklı açıklamasında Sağlık Bakanlığı'na önlemleri sıklaştırma çağrısı yaptı. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yüce Ayhan, "Bireyler arası fiziksel mesafenin sağlanamadığı toplu taşım araçlarında, alışveriş merkezlerinde, kapalı pazaryerlerinde maske kullanımı özendirilmeli ve zorunlu hale getirilmelidir. HES kodu yeniden işlevsel hale getirilmeli ve toplu alanlara enfekte kişilerin girişi sınırlandırılmalıdır" dedi.

İzmir Tabip Odası, "Pandemi bitmedi sürüyor" başlığıyla bugün bir basın toplantısı düzenledi. İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, şubat ayı itibariyle tüm dünyada ve Türkiye'de sönümlenmeye başlayan pandeminin haziran ayı itibariyle tekrar yükselişe geçtiğini belirterek, "Hem toplumda yaklaşık yüzde 60'lık bir aşılama oranına ulaşılması hem de hastalığı geçirerek bağışıklık kazanan belli bir nüfusun varlığı toplumsal bağışıklığı ortaya çıkardı. Yoğun bakımlarda hastalar azaldı. Covid için ayrılmış servisler kapatıldı. Fakat haziran ayı itibariyle pandemide tekrar bir artış ortaya çıkmaya başladı. Bugün de bu yükselme trendi devam ediyor. Bu yüzden toplumu ve kamu yönetimini uyarmak istiyoruz" dedi.

"ŞİMDİLİK AĞIR KLİNİK TABLOLAR GÖRÜLMEMESİ KİMSEYİ REHAVETE SOKMASIN"

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yüce Ayhan ise pandeminin gelişim sürecine ve alınması gereken önlemlere ilişkin basın açıklamasını okudu. Ayhan, şunları söyledi:

"Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 6 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısı sırasındaki konuşmasında son iki haftada dünya genelinde Covid-19 olgularında yüzde 30 artış yaşandığına dikkat çekmiştir. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı verileri haziran ortasında 11 bin dolayında olan Covid-19 olgu sayısının bir ay içerisinde on kattan fazla artarak 118 bine yaklaştığını göstermektedir. Hafta başında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizde olgu sayısında 40 kat artış olduğuna dikkat çekmiştir. Olgu sayısındaki artış Covid-19 salgınının bitmediğinin başlıca göstergesidir. Olguların çoğunda -şimdilik- ağır klinik tablolar görülmemesi kimseyi rehavete sokmamalıdır. Olgu sayısında patlama olması halinde hasta yığılmaları, yoğun bakım yatağı sıkıntıları gibi durumlarla karşılaşmak olasıdır."

"MASKE KULLANIMI ÖZENDİRİLMELİ, ZORUNLU HALE GETİRİLMELİDİR"

Covid-19 virüsünün yeni varyantlarına ilişkin inceleme ve atık sulara yönelik analizlerin dikkatle yapılması gerektiğine işaret eden Ayhan, alınması zorunlu önlemleri ise şöyle sıraladı:

"-Covid-19 ile mücadelede en önemli araçlardan olan aşılamanın yaygınlaştırılması, anımsatma dozu ihtiyacı olan toplulukların bağışıklanması için yeterli miktar ve dozda aşı tedariki sağlanmalıdır. Önümüzdeki günlerde kullanıma girecek yeni aşıların yurdumuzda kullanımı için planlama ve girişimler yapılmalıdır.

-Eğitim dönemi başlamadan önce çocukluk yaş grubunda aşılamaya yönelik planlama yapılmalıdır. 5-11 yaş grubu çocuklar aşılama programına alınmalıdır. Okullarda aşısız ya da eksik aşılı çalışan kalmaması sağlanmalıdır. Bu önlemler eğitimde kesintiler yaşanmaması açısından önemlidir.

-Bireyler arası fiziksel mesafenin sağlanamadığı toplu taşım araçlarında, alışveriş merkezlerinde, kapalı pazaryerlerinde maske kullanımı özendirilmeli ve zorunlu hale getirilmelidir. HES kodu yeniden işlevsel hale getirilmeli ve toplu alanlara enfekte kişilerin girişi sınırlandırılmalıdır.

"HAC KAFİLELERİNE SIKI DENETİM"

-Hac nedeniyle artan toplumsal etkinliğin de virüs yayılımına yol açabileceği öngörülerek hacı kafilelerinin denetimi ve enfeksiyon yönünden kontrolü sağlanmalıdır.

-Pandeminin ilk döneminde olgu sayılarındaki anlamlı azalma nedeniyle sorun oluşturmayan influenza (grip) virüslerinin önümüzdeki dönemde Covid-19 ile birlikte ciddi bir sorun oluşturabilme olasılığı dikkate alınmalıdır.

-Covid-19 benzeri klinik tablolar oluşturan diğer enfeksiyon etkenlerinin SARS-CoV-2 ile aynı anda saptanabildiği testlerin yapılabilmesine yönelik test stratejileri oluşturulmalıdır. Tıbbi laboratuvarların altyapı ve donanımları güçlendirilmeli, insan gücü desteklenmelidir.

-Pandeminin ilk günlerinden bu yana yoğun bir emek sarf eden meslektaşlarımızın ve diğer sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonları arttırılmalıdır.

-Hekimler ve sağlık çalışanları için Covid-19 meslek hastalığı statüsüne alınmalıdır.

-Tüm sağlık kuruluşlarında koruyucu donanım sağlanmalı, gelecek günlerde koruyucu donanım sıkıntısı çekilmemelidir.

-Salgın yönetiminde başarıya ulaşmanın yolunun bilimsel ilkeler temelinde çalışma yürütülmesi ve sürece yönelik bilgilerin şeffaf biçimde paylaşılması olduğunu bir kez daha anımsatmak isteriz."

ANKA / Güncel