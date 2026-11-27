İzmir Seferihisar açıklarında saat 05.44'te 4.1 büyüklüğünde deprem olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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AFAD verilerine göre İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 05.44'te Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ege Denizi olan ve yerin 6,86 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntıda ilk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmadı.
İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.44'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,86 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, Türkiye'ye en yakın olan kara parçası İzmir'in Seferihisar ilçesine 45,60 kilometre uzaklıkta olduğu saptandı. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı