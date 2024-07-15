İzmir Menderes'te Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
İzmir'in Menderes ilçesinde Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.