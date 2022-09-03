İzmir haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'a tek cümlemiz var; İzmir'i unutma (2)

İL DANIŞMA MECLİSİNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Karadeniz ziyareti sonrası Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililere hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırarak ülkemizi daha fazla büyüterek güçlendirerek bize duyulan güvene layık olmaya çalışıyoruz. Pazartesi günü Afyonkarahisar ve Kütahya'daydık. Büyük taarruzun 100'üncü yıl döneminde hem zaferimizi kutladık hem de bu şehirlerimize kazandırdığımız eserlerin toplu açılış törenini yaptık. Gençler, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milletin evinde de manasına yakışır şekilde kutladık. Perşembe günü gözleri ışıl ışıl 20 bin öğretmenimizin atamalarını yaparak ülkemizin dört bir yanındaki görev yerlerine uğurladık. Pazartesi ise önce inşasını tamamladığımız kredi yurtlarımız toplu açılışını yapacak, ardından da Kabine Toplantımızı gerçekleştireceğiz. Salı günü de 3 günlük resmi bir ziyaret için Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a gideceğiz. 21 yılın birikimi ile 21 yılın tecrübesiyle ama ilk günkü aşkla, ilk günkü sevdayla ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz" dedi.

Seslendiği gençler ve partililerden vites yükseltmelerini beklediğini belirten Erdoğan, "2023 imtihanını da başarılı şekilde vererek hizmet mücadelemizi devam ettirmek istiyoruz. Bunun için sizlerden vites yükseltmenizi bekliyorum. Özellikle gençlerimizden tempolarını biraz daha artırmalarını istiyorum. Gençler, tamam mı? Hanım kardeşlerimizden kapı kapı dolaşmalarını istirham ediyorum. Tüm teşkilat olarak sizlerden en ücra yerleşim yerlerine kadar tam saha pres yapmanızı özellikle rica ediyorum. Milletimizle irtibatımızı ne kadar güçlü tutarsak parti olarak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz. Unutmayın insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Zafer, emek verenlerindir, ter dökenlerindir. Hakkın rızasını gözeterek samimiyetle çalışanlarıdır. Bizim olmadığımız her yeri şehit bacısına küfür edenlerin, milletin inancına 'ortaçağ karanlığı' diyenlerin, 3 kuruşluk menfaatleri için değerlerini tezgaha koyanların dolduracağını asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Sizlere güveniyor, sizlere inanıyorum. Karşımda 2023'ü yeni bir milat yapacak kahramanları görüyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.