İzmir depreminin 3'üncü yılında sorumlular yargılanıyor

Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi yaşamını yitirdi, 1034 kişi yaralandı. Depremde Rıza Bey, Emrah, Yağcıoğlu, Yılmaz Erbek ve Doğanlar apartmanları yıkıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmaların tamamlanmasının ardından davalar açıldı. Hazırlanan bilirkişi raporlarında 5 binanın projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlikler nedeniyle yıkıldığına vurgu yapıldı.

TUTUKLU SANIK YOK

Depremde 36 kişinin hayatını kaybedip, 17 kişinin yaralandığı Rıza Bey Apartmanı ile ilgili 4'ü tutuklu 9 kişi hakkında İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan dava açıldı. Yargılama sürerken toplanan deliller ve birleştirilen davalar ile sanık sayısı 15'e yükseldi. Devam edilen yargılamalarda mimar Ali Serdar Bayram ile yapı müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan dışında sanıklar tutuksuz yargılandı. Son olarak 13 Ekim'de görülen duruşmada Özkan ve Bayram'ın da tahliyesine karar verildi ve Rıza Bey Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı.

EMRAH APARTMANI İSTİNAFTA

Depremde 30 kişinin yaşamını yitirdiği Emrah Apartmanı ile ilgili binanın müteahhidi Hayati Uzun, statik- betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu ile sürveyanı Hüseyin Bilgin Sert, gözaltına alındı. Akkoçlu tutuklandı, Uzun ve Sert adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken Sert hayatını kaybetti, Akkoçlu da tahliye edildi. Mahkeme, Uzun ve Akkoçlu'yu 'iyi hal' indirimiyle ayrı ayrı 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırdı. Dosya, istinaf mahkemesine taşındı.

FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

15 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişi de yaralandığı Doğanlar Apartmanı'nda binanın müteahhidi Çetin Doğan ile statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı, tutuklandı. Sürveyan gösterilen Gündüz Uysal tutuksuz yargılanırken, yapı fenni mesulü Bedriye Işıldak ise firar etti. İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; müteahhit Doğan 18 yıl, proje müellifi Boyacı 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Sürveyan Uysal da 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası aldı. Firari sanık Işıldak'ın dosyası ise ayrıldı. Tarafların itirazları üzerine dosya istinafa taşındı; İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, sanıkları yeniden yargılama kararı verdi. Yeniden yargılama neticesinde Uysal, 7 yıl 9 ay 10 gün hapse çarptırıldı. İlk mahkemede; 12 yıl hapis cezası alan proje müellifi Boyacı 6 yıl 8 ay, 18 yıl hapis cezası alan binanın müteahhidi Çetin Doğan'ın cezası ise 15 yıla çevrildi.

DOSYA, YAGRITAY'A TAŞINDI

11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı ile ilgili müteahhit Şerafettin Ağar ile fenni mesul Orhan Ayber, tutuklandı. Daha sonra Ayber, ileri yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Ağar ile Ayber'i, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanık Ayber için sağlık sorunları bulunması nedeniyle tutuklama kararı vermedi. İtirazlar üzerine dosya istinafa taşındı. Yerel mahkemenin kararını bozan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanıkları ayrı ayrı 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Avukatların itirazları sonrası dosya, Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, usuldeki eksikliklerin tamamlanmasına hükmetti.

6 SANIK BERAAT ETTİ

11 kişi yaşamını yitirdiği, 11 kişi de yaralandığı 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili 2'si tutuklu 11 sanık hakkında İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan dava açıldı. Yargılama süresince fenni mesul mimarı Nurettin Bozdoğan, tahliye edildi. Tutuklu sanık arsa sahibi Mustafa Yılmaz 15 yıl, binanın inşaat mühendisi Ali Özsoy'u ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Perviz Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a ise ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 6 sanık ise beraat etti. Yerel mahkemenin kararları istinafta da onanırken, dosya Yargıtay'a gitti.

KAMU GÖREVLİLERİ YARGILANIYOR

Emrah Apartmanı'na ilişkin o dönemde Bornova Belediyesi'nde görevli İmar İşleri Müdürü Mehmet Ali U. ile betonarme tetkik masasında görevli inşaat mühendisi Şerife Seyhan H. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan dava açıldı. Sanıklar, İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok davasında 3 sanığın yargılaması da 44'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Öte yandan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yapılış süresinde Bornova Belediyesi'nde görev yapan 7, Cumhuriyet Sitesi'nin yapıldığı dönemde Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan 3 toplamda 10 tutuksuz sanığın yargılanmalarına da asliye ceza mahkemelerinde devam ediliyor.

BİNA SORUMLULARI DA ÖLDÜ

Depremde B, C ve D blokları çöken Barış Sitesi'nde 11 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Binanın sorumlularının yaşamını yitirmesi ve faillerin belirlenememesi nedeniyle dava açılamadı. Ancak belediye görevlileri hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. 6 belediye görevlisi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlarından dava açıldı.