İzmir'de yaşanan 4.9 şiddetindeki depremde Konak'ta bir caminin minaresi yıkıldı! İşte olay yerinden ilk görüntüler

İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleşen 4.9 şiddetindeki deprem büyük panik yarattı. Vatandaşlar kendini sokaklara atarken, Konak'ta bir caminin minaresi yıkıldı. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı birçok ilden Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kentte tüm ekipler şu an devriye gezerken, İzmir genelinde detaylı taramalar yapılıyor. Depremden korkan vatandaşlar kendilerini sokaklara atmış durumda.

CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Şu ana kadar can kaybı bilgisi paylaşılmazken, iki vatandaşın panikle atlama sonucu yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Şiddetli sarsıntı nedeniyle Konak'ta bir caminin minaresi yıkıldı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler: