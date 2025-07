İzmir'de Yangınlar Artıyor: Uzmanlardan Uyarılar

TÜRKİYE Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir 'deki nüfus artışı ile orman içlerine ya da yakınlarına yapılan konutlara dikkati çekerek, "Geçen yıl İzmir 'in kuzeyi yandı, bu yıl da batısı yangına teslim oldu. Geçen günlerde Karaburun, Seferihisar ve Menderes'te yangın oldu. Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde çıkan yangınlar halen sürüyor. Yangınların yüksek sıcaklık ve sert rüzgarın olduğu mevcut şartlarda büyümemesi mümkün değil" dedi.

İzmir'de Seferihisar ve Menemen, Ödemiş, Çeşme olmak üzere birçok ilçede çıkan yangınlar, yüksek sıcaklık ve düşük nemin yanı sıra kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyerek doğayı ve yerleşim alanlarını tehdit ediyor. Bazıları halen devam eden yangınlarda ağaçlar ve ormanda yaşayan canlılar yok olurken, çok sayıda ev alevlere teslim oldu.

'HERKES KASIT ARIYOR AMA YANGINLARIN NEDENİ TEDBİRSİZLİK'

Ege Bölgesi'nde bu yıl çıkan yangınların beklenenden çok daha güçlü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Geçen sene haziran ayında İzmir'de yağış miktarı 0,4 milimetreydi, bu yıl ise haziranda hiç yağmur yağmayınca toprak nemlenemedi. Sıcaklıklarla beraber İzmir'de her yer çıraya döndü. Ardından da olağanüstü bir rüzgar başladı. Zaten Ege Bölgesi'nde temmuz ayları her yıl çok rüzgarlı geçer. Kuraklık ve rüzgar yangına zemin hazırladı ama tedbirsizlik had safhada olunca yangınlar çok büyüdü. Aliağa'da yangın fabrika atığından, Bornova'da kaynak yapılmasından, Seferihisar'da elektrik tellerinden çıktı. Yangınların çıkış nedeni yüzde 90 insan kaynaklı ancak bunun yüzde 4'ü kasıtlı. Herkes kasıt arıyor ama çıkan yangınların nedeni tedbirsizlik" diye konuştu.

'BUCA, KARŞIYAKA, BAYRAKLI'DA EVLER ORMANA DAYANDI'

İzmir nüfusunun hızlı arttığını, yeni yapılaşmaların ormanın yakınında olduğunu, bu durumun da orman yangını riskini artırdığını belirten Prof. Dr. Yaşar, "2008 yılında 3 milyon 750 bin olan İzmir nüfusu, şu anda 4,5 milyon. 750 bin insan, şehrin dış çeperine yerleşti. Herkes ormanın içine ev yapıyor. Geçen sene Karşıyaka Yamanlar'da gördük, siteyle orman arasında mesafe yoktu, evlere ulaşması son anda durduruldu. Durdurulamasaydı yangın, Karşıyaka'ya ulaşacaktı. Buca, Karşıyaka, Bayraklı'da evler ormana dayandı. Yazlıklar ormanlık alanların içine doğru yapılıyor. Şu anda Çeşme'de evler cayır cayır yanıyor. Çünkü siteler ormanlık alanların içinde ya da çok yakın mesafede. Evler ormanlık alanlara yakın yapılıyorsa mutlaka önlem alınması, ormanla evler arasında belli bir mesafe olması, sitelere yangın vanası koyulması lazım" dedi.

'ŞU ANDA ÇOK SERT, SAATTE 100 KİLOMETREYİ AŞAN RÜZGARLAR VAR'

Prof. Dr. Yaşar, "Geçen yıl İzmir'in kuzeyi yandı, bu yıl da batısı yangına teslim oldu. Geçen günlerde Karaburun, Seferihisar ve Menderes'te yangın oldu. Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde çıkan yangınlar halen sürüyor. Yangınların yüksek sıcaklık ve sert rüzgarın olduğu mevcut şartlarda büyümemesi mümkün değil. Şu anda çok sert, saatte 100 kilometreyi aşan rüzgarlar var. Ne uçak ne helikopter, yangını söndürmeye fayda etmez. Bunların tekrarlanmaması için kanunların çok sert bir şekilde uygulanması gerekiyor. Valilik, 1 Haziran-31 Ekim arasında ormana girişi yasaklıyor ama 12 ay boyunca yasaklanmalı. Belediyeler kontrollü piknik alanları yapmalı, hiçbir şart altında yaz kış ormana girilmemeli" diye konuştu.