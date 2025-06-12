75 yaşındaki adam karısını öldürüp intihar etti
İzmir'in Tire ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren 75 yaşındaki yaşlı adam, aynı silahla kendi hayatına da son verdi.
İzmir'in Tire ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde M.Ö.E. ile eşi Ş.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİSİNİ VURDU
Tartışmanın büyümesi üzerine 75 yaşındaki M.Ö.E., tabancayla eşine ateş etti. Kurşunları isabet ettiği Ş.E. kanlar içinde yere yığılırken M.Ö.E. aynı silahla intihar etti.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.Ö.E. ve Ş.E.'in hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşlı çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel