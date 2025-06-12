75 yaşındaki adam karısını öldürüp intihar etti

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde M.Ö.E. ile eşi Ş.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİSİNİ VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine 75 yaşındaki M.Ö.E., tabancayla eşine ateş etti. Kurşunları isabet ettiği Ş.E. kanlar içinde yere yığılırken M.Ö.E. aynı silahla intihar etti.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.Ö.E. ve Ş.E.'in hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşlı çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.