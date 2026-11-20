Haber: Fatih ÖZKILINÇ

(İZMİR) - Kırmızı bültenle aranırken Arjantin'de yakalanarak Türkiye'ye iade edilen "organize suç örgütü elebaşı" sanık Serkan Kurtuluş'un yargılamasına devam edildi. Kurtuluş, ana dava dosyası ile birleşen "FETÖ borsası" iddialarıyla ilgil sorulara "suçun Türkiye'ye iade kapsamında olmadığı" gerekçesiyle yanıt vermedi. Mahkeme heyeti, Kurtuluş'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 16 Aralık'a erteledi.

Türkiye'de işlediği 33 suçtan Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranırken Arjantin'de yakalanarak, Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un yargılandığı davanın 54'üncü celsesi İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

SEGBİS üzerinden tutuklu bulunduuğ cezaevinden duruşmaya katılan Kurtuluş, mahkeme başkanının iş insanı Mahmut Kalıpçı'yı tanıyıp tanımadığı yönündeki sorusuna, Gürcistan'da görüştüklerini belirterek, yanıt verdi. Kalıpçı'nın yurt dışında yatırım yapmak istediğini ve kendisine ortaklık teklifinde bulunduğunu söyleyen Kurtuluş, bir otelin casino işletmesiyle ilgili bilgi verdiğini anlattı. Kurtuluş, Kalıpçı'nın Türkiye'deki ortağıyla sorun yaşadığını söylediğini ancak kimlerle sorun yaşadığını bilmediğini ifade etti.

Serdar Cirit ile yaşanan çatışma olayına ilişkin soruları da yanıtlayan Kurtuluş, olayla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, çatışmaya yönelik talimat vermediğini, bazı şüphelilerin yazışmalarında adının geçtiğinin hatırlatılması üzerine ise neden adının geçtiğini bilmediğini, görüşmelerin içeriğinden haberdar olmadığını ve söz konusu kişileri tanımadığını ileri sürdü.

Tape kayıtlarında Mehmet Karahan ve Murat Yıldırım arasındaki görüşmelerde adının geçtiğinin belirtilmesi üzerine Kurtuluş, aynı isimde bir hastane çalışanının bulunduğunu söyledi.

Mahmut Kalıpçı ile yemek masasında çekilen fotoğrafları sorulan Kurtuluş, görüşmenin iş kapsamında gerçekleştiğini, fotoğraf paylaşmadığını söyledi. Sosyal medyada yer alan "Bizden bir yardım isteyen geri çevrilmez, bir de eceli isteyen" paylaşımı hakkındaki soruya ise sosyal medya kullanmadığını ve paylaşımın içeriğini bilmediğini belirtti.

Uzun namlulu silahlarla çatışma yaşanması için örgüt kapsamında talimat verdiği iddialarını da reddeden Kurtuluş, suç tarihinde Gürcistan'da bulunduğunu, oradaki faaliyetlerinin yasal olduğunu ve kendi adına kayıtlı hesaplar kullandığını söyledi. Kalıpçı ile casino projesi kapsamında ortaklık planladıklarını belirten Kurtuluş, yaklaşık bir milyon dolarlık bir proje hazırlandığını, kendi adına para gönderildiğini, ancak inşaatın tamamlanamadan cezaevine girmeleri nedeniyle işin yarım kaldığını söyledi. Ahmet Kurtuluş üzerinden kendisine para gönderildiği iddiasını da reddeden Kurutuluş, kendisiyle ticaret yapmak için Gürcistan'a birçok kişinin geldiğini, birlikte iş yaptıklarını ve hepsinin yasal olduğunu söyledi.

"AKLINIZLA ALAY ETMESİNE İZİN VERMEYİN"

Celsede ana dava dosyasıyla birleştirilen başka dosyadan tutuklu bulunan Nadir Sönmez de SEGBİS üzerinden söz alarak, "Serkan, Mahmut'un ortağıyla husumetinde yardımcı oluyor. Mahmut bundan dolayı para gönderiyor. Daha sonra araları açılıyor. Ben vicdanen konuşuyorum, aklınızla alay etmesine izin vermeyin. Serkan, Mahmut Kalıpçı'dan sürekli para istiyordu, ondan araları bozuldu" dedi.

Kurtuluş, Mahmut Kalıpçı'nın oğlu Gökhan Kalıpçı'nın öldürülmesine ilişkin ise olaydan önce Mahmut Kalıpçı ile telefon görüşmesi yapıp yapmadığı sorusuna, "Bu dosya kapsamında iade edilmedim" diye cevap verdi. Serkan Kurtuluş, Mahmut Kalıpç ile cezaevine girdikten sonra iletişimlerinin koptuğunu ancak cezaevinden çıktıktan sonra ve oğlu Gökhan'ın ölümünden sonra da görüşemeye devam ettiklerini söyledi.

"İLGİLİ DOSYADAN İADEM GERÇEKLEŞMEDİĞİ İÇİN BEYANDA BULUNMAYACAĞIM"

Kurutuluş, iş insanı İrfan Görkemli'nin FETÖ bağlantısı gerekçe gösterilerek kaçırılması ve 3 milyon TL fidye istenmesi olayında da ilgisinin bulunmadığını savundu. Kurtuluş, "FETÖ borsasına" ilişkin iddialarla ilgili sorulara yanıt vermek istemediğini belirterek, "FETÖ ile ilgili iddialar diğer birleşen dosyayla ilgili iddialar olduğu için şu anda o sorulara cevap vermek istemiyorum. İlgili dosya üzerinden iadem gerçekleşmediğinden bir beyanda bulunmayacağım" dedi.

AVUKAT BÜBER: YARGIDAN KAÇIYOR

Mahmut Kalıpçı'nın Avukatı Kubilay Büber, Serkan Kurtuluş'un Arjantin'de cezaevinde bulunduğu dönemde açıklamalar yaptığını ve vidosunun olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Serkan Kurtuluş, sadece yargıdan kaçıyor. Ama daha önce bu olaylarla ilgili açıklamaları çok net bir şekilde ortaya koyan kişi kendisi. Hatta FETÖ borsasıyla ilgili de çok geniş kapsamlı açıklamaları var. Ahmet Kurtuluş, Okan Bato, Nükhet Hotar, Binali Yıldırım arasında FETÖ borsasıyla kurulan ilişki ağını, bürokrat ve siyasilere nasıl ulaşıldığını konusunu net bir şekilde açıklıyor. Mahkemenin dava dosyasının içerisinde bulunan Adalet Bakanlığı Dışilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün yazısında bu suçtan yargılanabilmesi için iadesi gerçekleşen ülke yetkili makamlarından muvafakat talebinde bulunulması, verilmemesi durumunda yargı işlerine konu olan suçun dışında kalan suçlardan sanık Serkan Kurtuluş'un yargılanmayacağına dair garanti veriyor.

Bu garantiyi veren kişinin evladı öldürülmedi. Benim müvekkililerimin çocuğu öldürüldü. Bu garantiyi ancak benim müvekkililerim verebilir. Müvekkillerimin öldürülmüş bir çocuğu için bu garantinin altında kimin imzası varsa en az Serkan Kurtuluş kadar o da sorumlu. Sanık Serkan'la ilgili iade kapsamı devletimizin yetkilileri tarafından bizzat daraltılmış. Bu konular öyle inanıyorum ki Serkan Kurtuluş ile bakanlık yetkilileri arasında ciddi bir pazarlık yapılmış. Kanaatimce FETÖ borsasını açığa çıkarılmaması koşuluyla diğer ağır ceza gerektiren suçlardan dolayı, yargılanmasının önünü kapatan bir pazarlık yapılmış. Serkan Kurtuluş, dava dosyasında yer alan iddiaya göre suç örgütünün kurucu ve yöneticisi. Türk Ceza Kanunu'na göre örgüt adına, örgüt mensupları tarafından işlenen tüm suçlardan kendisi de sorumludur. İadenin şümulü bakımından Arjantin yetkili makamlarından muvafakatname istenemesi gerektiğini düşünüyorum."

KURTULUŞ'UN AVUKATINDAN TAHLİYE TALEBİ

Serkan Kurtuluş'un avukatı Sultan Penez Abay ise müvekkilinin tutukluluk süresinin dolduğunu savunarak, "Müvekkilim dosya kapsamında tüm olaylara ilişkin ifadesini verdi. Soruşturma süresi hesaba katıldığında iddia edilen suçların neredeyse tamamına yakını zaman aşımına uğradı. Serkan Kurtuluş hakkındaki yakalama kararı kapsamında Arjantin'de 11 Haziran 2020 tarihinde İnterpol polis tarafından yakalanmış. Serkan Kurutuluş, dosya kapsamında 19 Haziran 2020'de tutuklamış. O tarihten bu yana bu dosya kapsamında tutuklu. Benim müvekkilimin TCK kapsamında fiili tutukluluk süresi bitti, doldu. 6 yıl 2 ay Arjantin'de kaldı, 8 ay Gürcistan'da, 3 aydır da Çorlu Karatepe cezaevinde tutuklu. Kendisinin lider olduğunu varsayalım yöneticilerle aynı cezayı alacak. Yöneticilerin dahi tutuklu olmadığı dosyada benim müvekkilim lider iddiasıyla tutuklu" diyerek tahliye talebinde bulundu.

Avukat Kubilay Büber'in Serkan Kurtuluş'un diğer suçlardan da yargılanabilmesi için Arjantin makamlarından izin alınması gerektiği yönündeki beyanlarına karşılık ise Abay, "Serkan Kurtuluş'un, diğer dosyalar kapasamında yargılama izni alınmasına dair bir itirazımız yok. Mahkeme takdir etsin diğer dosyalar kapsamında da yargılama izni alsın. Birleşen dosyalarla ilgili iade izni alınsın buna itirazımız yok" dedi.

SANIK KURTULUŞ: "KESİNLİKLE BÖYLE PAZARLIK YOK"

Kubilay Büber'in iade sürecine ilişkin iddialarına yanıt veren Serkan Kurtuluş ise herhangi bir pazarlık yapılmadığını savunarak, "Ben 2026 yılında Türkiye'ye iade oldum. Fakat benim Arjantin'den iadem 2020 yılında 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hazırlanmış olduğu iade şartnamesiyle talep edildi. O iade şartnamesinde de onu hakim kendi keyfine göre değil, uluslararası kanunlarda belirtildiği şekilde bir dosya hazırlayarak 2020 yılında benim iadem, 2026'da olmadı. 6 yıl önce ben nasıl pazarlık yapmış olabileceğim? Bu benim iade ve iade içerisindeki bütün gerekçeler 2020 yılında 3. Ağız Ceza Mahkemesi tarafından talep edildi. Kesinlik böyle pazarlık yok" ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar ve avukatları da haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

DURUŞMA 16 ARALIK'A ERTELENDİ

Duruşma Savcısı, mütalaa hazırlamak için süre istedi. Mahkeme heyeti, Serkan Kurtuluş'un tutukluluk halinin devamına karar verirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi. Davanın bir sonraki duruşması 16 Aralık Perşembe günü görülecek.

Kaynak: ANKA