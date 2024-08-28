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Önce etrafa sonra kafasına sıktı! Korkunç olay yaşanırken çevredekilerin tepkileri akılalmazdı

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İzmir'de yaşanan olay dehşete düşürdü. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs pompalı tüfekle balkona çıktı. Dakikalarca etrafa bağırarak ateş eden şahıs bir süre sonra kafasına sıkarak intihar etti. Öte yandan, meraklı mahalle sakinlerinin, polis ekiplerinin tüm ikazlarına rağmen görüntü ve fotoğraf çekebilmek için evlerinin camlarından, balkonlarından ve teraslarından ayrılmak istememeleri dikkatleri çekti.

Olay, öğle saatlerinde Bahar Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan 26 yaşındaki Enes Kartal, eline aldığı pompalı tüfekle dakikalarca etrafa ateş etti. İhbar üzerine adrese Polis Özel Harekat, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'de dehşete düşüren olay: Önce etrafa sonra kafasına sıktı

Annesi ve kız kardeşi ile balkonda oturan ve zaman zaman etrafa bağıran Kartal, bir süre sonra annesi ve kız kardeşini içeri gönderdi. Balkonda tek kalan Kartal, elindeki tüfekle başına ateş etti.

İzmir'de dehşete düşüren olay: Önce etrafa sonra kafasına sıktı

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Silah sesini duyarak balkona çıkan ve Enes Kartal'ı kanlar içerisinde gören anne ve kız kardeş feryat ederken, daireye çıkan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kartal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İzmir'de dehşete düşüren olay: Önce etrafa sonra kafasına sıktı

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Kartal'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Önce etrafa sonra kafasına sıktı! Korkunç olay yaşanırken çevredekilerin tepkileri akılalmazdı

KİMİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU, KİMİ İSE GÖRÜNTÜ, FOTOĞRAF ÇEKMEKLE MEŞGUL OLDU

Öte yandan, meraklı mahalle sakinleri ise polis ekiplerinin tüm ikazlarına rağmen görüntü ve fotoğraf çekebilmek için evlerinin camlarından, balkonlarından ve teraslarından ayrılmak istemediler. Kartal'ın intiharını gören bazı mahalle sakinleri ise gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karabağlar Kartal İzmir Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Emre null:

ulkede ekonomi de ahlak da bitik tek çözüm her gun ezandan once camii hoparlerinden merhamet sevgi saygi kul hakki gibi ahlaki konularda vaaz yayinlamak ki sokaktaki kafedeki parktaki evdeki herkes dinlesin ki doğru ve yanlışı ayırt edecek bir bilince ahlaka sahip olsun ekonomi için ise kesinlikle devlet diyatlari belirlemeli en azından kira ve temel gıdalarda bu iki çözüm kesin çözümdur 5 yıl bana verin uygulayayim tutmazsa beni asın o derece kardeşim

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