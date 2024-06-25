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Trafikte makas atarak 5 kişinin ölümüne neden olan sürücüden skandal savunma: Oysa ki daha 19 yaşındayım

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İzmir'de geçtiğimiz sene meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin ölümüne, 20 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü, hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, sosyal medyanın kendisini "trafik canavarı" ilan ettiğini belirtti. Ehliyetini yeni aldığını ifade eden sanık, "Oysa ki daha 19 yaşındayım. Acemice bir sollama yaptım. Makas atmadım. Sol sinyalimi vererek hatalı bir sollama yaptım. Olay nedeniyle çok üzgünüm. Keşke o gün bana bir şey olsaydı. Takdiri mahkemeye bırakıyorum." dedi.

İzmir'in Menderes ilçesinde, aracıyla "makas atma" olarak nitelendirilen şekilde şerit değiştirirken çarptığı bir başka aracın kontrolden çıkıp karşı şeritteki minibüsle çarpışması sonucu 5 kişinin ölümüne, 20 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sürücünün yargılanmasına başlandı.

"TRAFİK CANAVARI İLAN EDİLDİM"

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Y.İ.K, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Sanık savunmasında, sosyal medyanın kendisini "Trafik canavarı" ilan ettiğini belirtti.

Trafikte makas atarak 5 kişinin ölümüne neden olan sürücüden skandal savunma: Oysa ki daha 19 yaşındayım

"OYSA Kİ DAHA 19 YAŞINDAYIM"

Ehliyetini yeni aldığını anlatan sanık, "Oysa ki daha 19 yaşındayım. Acemice bir sollama yaptım. Makas atmadım. Sol sinyalimi vererek hatalı bir sollama yaptım. Olay nedeniyle çok üzgünüm. Keşke o gün bana bir şey olsaydı. Takdiri mahkemeye bırakıyorum." dedi. Sanık avukatı ise olayda bilinçli bir taksir olmadığını savundu. Sürücünün makas atmadığını, tecrübesizliğinin kurbanı olduğunu ifade eden avukat, müvekkilin kusuru olduğunu kabul ettiklerini dile getirdi. Avukat, diğer araç sürücülerinin kusur oranına ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden rapor alınmasını talep etti.

Trafikte makas atarak 5 kişinin ölümüne neden olan sürücüden skandal savunma: Oysa ki daha 19 yaşındayım

DURUŞMA ERTELENDİ

Müşteki avukatı Aykut Dikencik, sanığın çok net bir şekilde makas attığını kaydetti. Sanıkta hız, makas atma, olaydan sonra kaçma olduğunu anlatan Dikencik, "Ehliyet tarihine göre stajyer sürücü, kamera kaydı çok net. Bize göre kamera kaydı olmasaydı sanık teslim olmazdı. Araç ticari bir araçtır. Olası kasttan yargılanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, kazadaki kusur durumlarına ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Trafikte makas atarak 5 kişinin ölümüne neden olan sürücüden skandal savunma: Oysa ki daha 19 yaşındayım

NE OLMUŞTU?

Menderes ilçesinde 30 Haziran 2023'te, Özcan Özer yönetimindeki otomobil, şerit ihlali yaparak ilerleyen Y.İ.K. (19) idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp refüjü aşmış ve karşı yönden gelen minibüsle çarpışmıştı. Kazada sürücülerden Özcan Özer, eşi Sibel Özer, oğlu Ali Alperen Özer, Özcan Özer'in ablası Şengül Akbaş ile minibüsteki yolcu Mustafa Kemal Karaca ölmüş, araçlardaki 20 kişi de yaralanmıştı.

Trafikte makas atarak 5 kişinin ölümüne neden olan sürücüden skandal savunma: Oysa ki daha 19 yaşındayım

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Y.İ.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Y.İ.K hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (3)

Murat Celik:

Tabii ki trafik canavarısın Akıl yaşta değil baştadır

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0
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Marko Apostolidis:

dokunmayın garibana... çok kötü bir çocukluk geçirdi... babası eve gelmezdi anasıda onu 9 aylıkken bırakıp gitmiş...

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VEFA:

Bu makas atanların, alkollü araç kullananların alın araçlarını 1 yıl vermeyin. O zaman bakın bakalım kalıyor mu bunlar...

7
0
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