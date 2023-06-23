İzmir'de 'Kurban Kesemiyoruz' Diyen Memurlar, Mendil Açıp Temsili Kurban Parası Topladı

Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık Sen) İzmir Şubesi, memur zamları ile ilgili basın açıklaması yapıp mendil açarak kendi aralarında kurban parası topladı. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, memurların kamu işçisinin yarısı kadar maaş aldıklarını ifade ederek, “Eğer sabit ücretlilerimizi enflasyon karşısında koruyacaksak, ortalama memur maaşının üç asgari ücret seviyelerine getirilmesine, enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde maaş zamlarının her ay enflasyona göre hesaplanıp, huzur payı eklenmesine, gelir vergisi oranlarının da yüzde 15’e sabitlenmesine acil ihtiyaç vardır” dedi.

KERİM UĞUR

Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık Sen) İzmir Şubesi, memur zamları ile ilgili basın açıklaması yapıp mendil açarak kendi aralarında kurban parası topladı. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, memurların kamu işçisinin yarısı kadar maaş aldıklarını ifade ederek, "Eğer sabit ücretlilerimizi enflasyon karşısında koruyacaksak, ortalama memur maaşının üç asgari ücret seviyelerine getirilmesine, enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde maaş zamlarının her ay enflasyona göre hesaplanıp, huzur payı eklenmesine, gelir vergisi oranlarının da yüzde 15'e sabitlenmesine acil ihtiyaç vardır" dedi.

Birlik Sağlık Sen İzmir Şubesi üyesi memurlar Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesindeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bugün toplandı. "Geçinemiyoruz", "Adalet mi bu", "Memur asgari ücrete zincirlendi" yazılı dövizler tutan sağlıkçılar; basın açıklaması yaptıktan sonra cadde üzerinde mendil açıp kurban parası topladı, yurttaşlara ve basın mensuplarına şeker ve kolonya ikram etti.

"KAMU İŞÇİSİNİN YARISI KADAR MAAŞ ALIYORUZ"

Ahmet Doğruyol şunları söyledi:

"Memur maaşları asgari ücretin altında kaldı ve memur maaşları kamuda çalışan sürekli işçi maaşlarının yarısına kadar indi. Bu cümleleri kurarken elbette asgari ücretin, ya da işçi arkadaşlarımızın maaşlarının yüksek olduğunu ifade etmiyoruz. Memurlarımızın içinde bulunduğu ekonomik durumun vahametini ve ücret adaletsizliğini dile getirmeye çalışıyoruz. Sözde yetkili olup, etkili olamayan memur sendikaları ile mevcut hükümet yetkilileri el ele, omuz omuza vererek, yüzde 3'lük, yüzde 5'lik zamlarla memur maaşlarını asgari ücretin altına indirmeyi, memurlara kamu işçisi olarak çalışan mesai arkadaşlarımızın yarısı kadar maaş aldırmayı başardılar."

"MEMUR MAAŞI BİLE ASGARİ ÜCRET SEVİYELERİNDEDİR"

"Son yapılan toplu sözleşmelerde sarı sendikaların kazanım olarak reklamını yaptığı, ayakta alkışladığı 'buçukluk' zamlar ve yanlış ekonomi politikalarında inatla ısrar edilmesi sonucunda ülkemizin içine düştüğü ağır enflasyon ortamı nedeniyle günden güne hızla eriyen alım gücü karşısında memur ve memur emeklilerinin talebi maaşlarına insanca yaşamalarını mümkün kılacak oranda artıştır. Bilindiği gibi, 2023 toplu sözleşme zammı, ocak ayı için yüzde 8, temmuz ayı için yüzde 6 olarak belirlenmişti. 1 Temmuz itibariyle asgari ücretin 11 bin 402 TL olmasıyla birlikte, pek çok memurumuzun maaşı asgari ücretin altında kalmıştır. Bugün 12 bin 200 TL olan ortalama memur maaşı bile asgari ücret seviyelerindedir."

"YOKSULLUK SINIRININ ÇOK ALTINDA KALDIK "

"Seçim arifesinde Sayın Cumhurbaşkanının seçim vaatleri arasında yer alan en düşük memur maaşlarının 22 bin TL olacağı sözü önümüzdeki günlerde TBMM'ye gelecektir. Ancak, en düşük memura verileceği ifade edilen 22 bin TL'nin ayrıntıları bile bilinmemektedir. 22 bin TL'lik maaş zammı sözünün bile yoksulluk sınırının çok altında kaldığı, zamanında yaklaşık üç asgari ücret alan memurun maaşı 22 bin TL ile asgari ücretin iki katı bile etmemektedir. Bundan dolayı, asgari ücret ya da, memur maaşlarının artışları reel ekonomik gerçeklere uygun olarak düzenlenmelidir. Milyonlarca memur ve emeklisinin geçim derdi bu kadar ciddiyetsiz biçimde görmezden gelinemez. İnandırıcılığını kaybetmiş olan TÜİK'in enflasyon ölçme işlemleri aylık olarak, bilimsel yöntemlerle ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde şeffaf olarak yapılmalıdır."

"MEMUR KURBAN KESEMİYOR, MEMUR EV KİRASINI ÖDEYEMİYOR"

Vergi sisteminin değişmesi gerektiğinin altını çizen Doğruyol, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bilindiği gibi; enflasyonun faturası sabit ücretlilere çıkmaktadır. Eğer sabit ücretlilerimizi enflasyon karşısında koruyacaksak, ortalama memur maaşının üç asgari ücret seviyelerine getirilmesine, enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde maaş zamlarının her ay enflasyona göre hesaplanıp, huzur payı eklenmesine, gelir vergisi oranlarının da yüzde 15'e sabitlenmesine acil ihtiyaç vardır. Ortalama memur maaşı 12 bin 200 TL seviyelerinden, yoksulluk sınırı olan 33 bin TL seviyesine getirilmelidir En düşük memur maaşı, bekar, tek başına çalışan memur baz alınarak, aile, çocuk, yardımı, sabit ödeme vb. ödemelerin dışında tutularak hesaplanmalıdır. Memurun alım gücü hiçbir dönemde bu kadar azalmadı. Memur hiçbir dönemde bu kadar itibarsızlaştırılmadı. Memur hiçbir dönemde işçi kardeşlerimizin yarısı kadar maaş almadı. Eski yıllarda emekli olan memur, emekli ikramiyesiyle borçlanarak da olsa ev, araba alabiliyorken, bugün memur evin arabanın hayalini bile kuramamaktadır. Genel itibarıyla memur maaşları hiçbir dönemde asgari ücretin altında kalmadı. Bugün bırakın memurun tatile gitmesini, memur kurban kesemiyor, memur ev kirasını ödeyemiyor, memur faturalarını bile ödemekte zorlanıyor."