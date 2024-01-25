Ailesini katleden öğretim görevlisi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

İZMİR'de kanser hastası Doç. Dr. Yusuf Yılmaz'ın (38), kızı Linda (4) ile kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi (61) tabancayla öldürüp, boşanma aşamasındaki kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı (38) ağır yaraladıktan sonra intihar ettiği olayda, otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler yakınlarına teslim edildi. Derya Uzelli Yılmaz'ın kardeşi Ramazan Onur Uzelli sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yusuf Yılmaz'ın önce ablasının yüzüne kezzap attığını sonra ateş ettiğini belirterek, " Yusuf Yılmaz, annem Dilek Uzelli'yi ve yeğenim Linda Yılmaz'ı hayattan koparmış, ablam Derya Uzelli'nin önce yüzünü kezzapla yakmaya çalışmış ve kasıtlı bir şekilde sakat bırakmak amacıyla her iki ayağından defalarca kurşunlanarak ağır bir şekilde yaralamıştır" ifadelerini kullandı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında, Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi 879 Sokak'ta meydana geldi. 4'üncü evre bağırsak kanseri hastası olan Ege Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi öğretim görevlisi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın yaşadığı evin önüne geldi. Yılmaz, burada otomobile binen eşi Derya Uzelli Yılmaz ile kızı Linda ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye tabancayla ateş etti. Yılmaz daha sonra silahın namlusunu başına dayayıp, tetiği çekti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Yusuf Yılmaz ile kızı Linda ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği, kanser hastası Yusuf Yılmaz'ın tedavi için yurt dışına gidip, geldiği öğrenildi.

EŞİ İŞE, KIZI KREŞE GİDİYORMUŞ

Olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Derya Uzelli Yılmaz'ın işe gitmek ve kızı Linda'yı ise kreşe bırakmak üzere evden çıktığı, annesi Dilek Uzelli'nin ise torununun eşyalarını otomobile yerleştirmek için yanlarında olduğu öğrenildi. Yusuf Yılmaz'ın kayınpederi Ali Uzelli'nin de bu sırada evde olduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin incelemesinde, üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıkan Yusuf Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladığının değerlendirildiği ifade edildi.

ANNEANNE VE TORUNU İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Yusuf Yılmaz ile kızı ve kayınvalidesinin cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı. Yusuf Yılmaz'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü. Linda Yılmaz ile anneannesi Dilek Uzelli'nin ise bugün ikindide İzmir'de toprağa verileceği belirtildi.

YÜZÜNE KEZZAP ATIP, AYAKLARINDAN VURMUŞ

Derya Uzelli Yılmaz'ın kardeşi Ramazan Onur Uzelli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yusuf Yılmaz'ın tabancayla vurmadan önce ablasının yüzüne kezzap attığını ifade etti. Uzelli, şu ifadeleri kullandı:

"Yeğenim Linda Yılmaz'ı katleden Yusuf Yılmaz, mahkemenin belirlediği tarihlerde talebi oldukça görebilmekteydi. Son 1 aydır, yani bu hain planı yaptığı dönemde görme talebinde bulunmamıştır. Annem Dilek Uzelli ve yeğenim Linda Yılmaz'ın katili Yusuf Yılmaz hakkında defalarca şikayetlerimiz olmuş, bu şikayetler sonucu uzaklaştırma kararı alınmıştır. Lakin uzaklaştırma kararını dinlemeyen cani tehditlerine devam edip, babamı darp ettiği, ailemizi tehdit ettiği birçok olay gerçekleşmiştir. Tüm mercilere yapmış olduğumuz şikayetlere rağmen yeterli önlem alınmamıştır. Son olarak elektronik kelepçe talebimiz bile reddedilmiştir. Maalesef Yusuf Yılmaz, dün sabah saatlerin planladığı hain saldırıyı gerçekleştirmiş. Annem Dilek Uzelli'yi ve yeğenim Linda Yılmaz'ı hayattan koparmış, ablam Derya Uzelli'nin önce yüzünü kezzapla yakmaya çalışmış ve kasıtlı bir şekilde sakat bırakmak amacıyla her iki ayağından defalarca kurşunlanarak ağır bir şekilde yaralamıştır. Yapılan yanlış haber ve yorumlardan dolayı bu açıklamayı yapmak zorunda kalmış bulunmaktayız. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur" dedi.

BUGÜN EŞİNİN OTOMOBİLİNİ GASPTAN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKTI

Öte yandan Yusuf Yılmaz'ın, eşi Derya Uzelli Yılmaz'a ait otomobili gasbettiği gerekçesiyle yargıya taşınan davanın duruşmasının bugün olduğu öğrenildi.