İzmir'de Kahramanmaraş depremi için anma programı düzenlendi

İZMİR'de, geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatlarını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Deprem bölgesine yapılan yardımlara değinen İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, "Battaniye lazımdı ve 'gidin Kemeraltı Çarşısı'ndan alın' dediğimde 'Kemeraltı'nda battaniye kalmadı' dediler. Bu durum İzmir'deki vatandaşlarımızın ne kadar duyarlı olduğunun bir göstergesi" dedi.

İzmir Valiliği, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve toplamda 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenledi. İzmir İl Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde düzenlenen programa İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu ve 23 afet grubunun temsilcisi katıldı. Program, depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başladı. Anma töreninde konuşan Çorumoğlu, afet bölgelerinden İzmir'e 10 bin 283 afetzede vatandaşın misafir ve otellere yerleştirildiğini, 80 bin 950 vatandaşın da kendi imkanlarıyla kentte ikamet ettiğini belirtti.

Deprem bölgeşine yapılan yardımlar konusuna da değinen Çorumluoğlu, deprem bölgesine 17 bin 883 personel ve 2 bin 287 araç ile 2 Ro-Ro gemisi ve 2 tren seferiyle 733 ton yardım malzemesi gönderildiğini, ayrıca hava yoluyla 138 sivil uçak ve 57 askeri uçak ile yine 14 bin 132 personel ve 504 ton yardım malzemesinin afet bölgesine ulaştırıldığını kaydetti. Çorumluoğlu, İzmir'den afet bölgesine toplam bin 1237 ton ve 770 TIR yardım malzemesi gönderildiğini, 54 milyon 251 bin 353 lira ve 15 bin avro harcama yapıldığını sözlerine ekledi.

İZMİRLİ VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR

İzmirlilere depremzelere yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür eden Vali Yardımcısı Çorumluoğlu, "O gün biz sadece yardımların bir kısmını organize edebildik. Kendi kendine organize olup giden birçok kamyon, araç gördük. Battaniye lazımdı ve 'gidin Kemeraltı Çarşısı'ndan alın' dediğimde 'Kemeraltı'nda battaniye kalmadı' dediler. Bu durum İzmir'deki vatandaşlarımızın ne kadar duyarlı olduğunun bir göstergesi Organize olma kapasitesi önemli. İzmir'deki vatandaşlarımızın bu kapasitesinin de yüksek olduğunu gördük." dedi.

Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu'nun konuşmasının ardından katılımcılara AFAD tarafından hazırlanan depremlerden etkilenen illerde ilk anlardan şu ana kadar yapılan çalışmaların anlatıldığı video izletildi. Ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edilerek program sona erdi.