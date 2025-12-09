Haberler

İlaçlama sonrası bebek ölümüyle ilgili mütalaa dosyaya girdi

İlaçlama sonrası bebek ölümüyle ilgili mütalaa dosyaya girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde bir apartmanda gerçekleştirilen ilaçlama sonrası 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın zehirlenerek hayatını kaybetmesi üzerine Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, ölümün sebebinin ilaçlamada kullanılan insan sağlığına zararlı maddeler olduğunu belirtti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Konak ilçesinde dairede yapılan ilaçlama sonrası Altay Toprak Kınalı'nın (1) hayatını kaybetmesi ile ilgili Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan mütalaa da dosyaya girdi. Mütalaada; Kınalı bebeğin ölümünün, kalmakta olduğu binada böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği görüşüne oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

Olay, 11 Kasım 2024'te Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan aile, dairede ilaçlama yaptırdı. Tüm daireler ilaçlamadan etkilendi. İhbarla adrese AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3'üncü katta oturan Altay Toprak Kınalı, annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı ve apartmanda yaşayanlardan üniversite öğrencisi Gizem Umay ile Yurdaer Çelikörs, hastaneye kaldırıldı. 5 kez kalbi duran ve yeniden çalıştırılan Altay Toprak Kınalı, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kınalı çifti, Gizem Umay ve Yurdaer Çelikörs, tedavileri sonrası taburcu edildi. Altay Toprak bebek, otopsisinin ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI İLAÇLAR KULLANILMIŞ

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 3 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Temizlik ve ilaçlama şirketinin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp Gödelezli tutuklandı, işe aracılık ettiği belirlenen Ethem Gödelezli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında AFAD ekiplerinin incelemesinde; binanın ilaçlanmasında kullanılan maddelerin yerleşim merkezinde kullanılmaması gereken tarım ilacı niteliğinde maddeler olduğunun tespit edildiği belirtildi. Evdeki ilaçlamada, insan sağlığına zararlı olan 'Kingphos' ve 'Grainphos' adlı tarım ilaçlarının kullanıldığı tespit edildi.

MÜTALAA SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Kesin ölüm nedenine ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan istenen mütalaa da soruşturma dosyasına girdi. 15 sayfalık mütalaada bebeğin travmatik tesirle öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığına yer verildi. Binada ilaçlama yapıldıktan sonra bebek, anne ve babada zehirlenme bulgularının ortaya çıktığının belirtildiği mütalaada; 3 gün sonra bebeğin solunum sıkıntısı, kusma, genel durum bozukluğu şikayetiyle hastaneye götürüldüğüne yer verildi. Muayene ve tetkikleri sonrası zehirlenme ön tanısıyla Kınalı bebeğin hastaneye yatırıldığının yer aldığı belgede, "Tedaviye rağmen klinik durumu kötüleşerek 14 Kasım 2024'te hastanede öldüğünün kayıtlı olduğu, otopsisinde ölüme neden olabilecek travmatik değişiklik tespit edilmediği, iç organlarda tespit edilen makroskopik bulgular ile iç organların histopatolojik incelemesinden elde edilen bulgular, olay yeri inceleme bulguları ve ölümün meydana geliş şekli dikkate alındığında, bebeğin ölümünün kalmakta olduğu binada böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek

Ünlü isim yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
title