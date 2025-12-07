İzmir'in eski lezzetleri kayıt altına alınıyor

İZMİR'in köylerinde yapılan yöresel ve geleneksel yemekleri canlandırmak amacıyla kültürel çalışma yapıldı. Köyün yaşlı kadınlarından derlenen tarifler kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmak üzere arşivlenmeye başlandı. Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatma Demirci, "Lezzetlerimiz yok olmaya başlamıştı. Bu sağlıklı tarifler unutulmuştu. Buradaki kursiyerlerimize öğretip aynı zamanda tarifleri arşivleyeceğiz. Bu çalışmalarımızı bakanlığımıza da göndereceğiz" dedi.

Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi, İzmir'in köylerinde uzun yıllardır yapılmasına rağmen bugün artık nadir görülen geleneksel yemekleri tekrar canlandırmak amacıyla kültürel çalışma başlattı. Gelecek kuşaklara aktarılmak istenen yemek tarifleri toplandı. Kültürel mirası yaşatmayı hedeflenen çalışmada kırsal mahallelerdeki yaşlı kadınlarından derlenen tarifler, kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmak üzere kitap haline getirilmek üzere arşivleniyor. Ayrıca Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi'nin aşçılık kurslarındaki kursiyerler de bu lezzetlerin tariflerini öğreniyor. Köyün yaşlı sakinlerinin hafızasında kalan eski yemek teknikleri, pişirme yöntemleri ve mutfak alışkanlıkları böylelikle gelecek nesillere aktarılıyor.

Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatma Demirci, "Geleneksel yemeklerimizi ortaya çıkarmak için önce köylerimize gittik. Yaşlı sakinleriyle görüştük. Onların anneannelerinden babaannelerinden kalma yöresel lezzetleri öğrendik. Merkezimizdeki yeni kuşak olan kursiyerlerimizle bu kişileri bir araya getirdik. Gelecek kuşaklara aktarmak için çalışma başlattık. Lezzetlerimiz yok olmaya başlamıştı. Bu sağlıklı tarifler unutulmuştu. Buradaki kursiyerlerimize öğretip aynı zamanda tarifleri arşivleyeceğiz. Bu çalışmalarımızı bakanlığımıza da göndereceğiz" dedi.

İzmir'e ait birçok eski lezzeti öğrendiklerini belirten Demirci, "İzmir'imize ait külür kurabiyesi, topalak çorba gibi birçok yemek ve tatlı mevcut. İzmir'imize ait 20'nin üzerindeki tarif kayıt altına alındı" diye konuştu.

'GELENEKSEL LEZZETLER UNUTULMASIN'

Kavacık köyü sakini evli, 2 çocuk annesi Cavidan Çınar (60), "Proje beni çok heyecanlandırdı. Kabakucu yemeğini öğrettim. Büyükannemizden kalan bir tarif. Gelecek nesillere aktırmak istiyorum. Bizim köyümüze özel bir lezzet" dedi.

Evli, 4 çocuk annesi Fatma Aksu (62), "Bu lezzetler unutulmasın. Gençliğimiz hazır yiyeceklerden bunlara dönsün. Çünkü bunlar sağlıklı ve lezzetli. Hem çocuklarımızın karnını doyurur. 'Külür' ismini verdiğimiz bir kurabiyeyi öğretiyorum. Püf malzemesi ise Kavacık pekmezi olacak" diye konuştu.

Evli, 3 çocuk annesi Tülay Dündar (61), "Geleneksel lezzetler unutulmasın. Öğrettiğim, sıfır atık bir yemek. Ekmek içli börek tarifi öğretiyorum. Çağımızda çöplerin yanında ekmekleri görüyoruz. Eskiden bu değerlendirildi. 1 hafta 10 gün kalan ekmek peynir atılmazdı. Baharatlarla malzemeler birleştirilir börek yapılırdı. Çok lezzetlidir. Köy kokusu vardı. Bu tarifi öğrettiğim için çok mutlu ve huzurluyum" ifadelerini kullandı.

Kursiyer Umut Barış Gezgin (19) de "Büyüklerimiz bu tarifleri yapıyordu. Onlarla birlikte vakit geçirmek güzel. Yemekleri öğreniyorum. Projede yer almaktan mutluyum" dedi.

Bir diğer kursiyer Sedanur Poyraz (18), "Unutulmaya yüz tutmuş yemekleri öğreniyoruz. Herkese de öğretmeye yaymaya çalışıyoruz. Büyüklerimiz deneyimliler onlardan çok şey öğreniyoruz. Unutulan yemeklerimiz çok fazla var" diye konuştu.