Üye Girişi
Haberler

İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de taksiciyi gasbedip öldürdükten sonra bir aracı gasbedip marketi soymaya çalışan Bülent Şengün, direnen iş yeri çalışanı 16 yaşındaki İlayda Algar'ı ağır yaralayıp ATM'den para çeken Engin K.'yı da gasbedip öldürdü. Şengün'ün ağır yaraladığı Algar da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yakalanan saldırganın üzerinde onlarca uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzmir'in Torbalı ve Karabağlar ilçesinde taksi şoförü Arif Karabacak'ı gasbettikten sonra tabanca ile öldüren Bülent Şengün, daha sonra yoldan geçen hafif ticari aracı gasbetti. Hafif ticari araç ile Torbalı Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giden Bülent Şengün, soygun yapmak için bir markete girdi. Marketi soymak istediği sırada kendisine engel olmaya çalışan 16 yaşındaki İlayda Aygar'ı da 3 el ateş ederek vurdu.

GENÇ KIZ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Algar ağır yaralanırken, olay yerinden kaçan Şengün bu kez tabanca ile ATM'den para çeken Engin K.'yı gasbettikten sonra tabanca ile vurarak öldürdü. Şengün, hafif ticari araç ile Gümüldür'e gittiği sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Markette silahlı saldırıya uğrayan İlayda Aygar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan genç kız ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı

ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Hafif ticari araç ile Gümüldür'e kaçtığı sırada, kovalamaca sonucu Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Bülent Şengün'ün üzerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, şüphelinin üzerinde 'ecstasy' olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı

ÇOK SAYIDA GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Taksici Arif Karabacak'ın öldürülmesinin ardından harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, şüpheliyi tespit etmek için çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Koordineli bir şekilde hareket eden ekipler, olası bir duruma karşı güvenlik amacıyla çelik yelek taktığı öğrenildi. Gümüldür'e kaçtığı sırada yakalanan şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karabağlar Torbalı İzmir ATM 3.Sayfa Haberler

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

 Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde

Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı

Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TÜPRAŞ temettü ne zaman? TÜPRAŞ 2024 temettü verecek mi? TÜPRAŞ 10 yılda kaç kat arttı? Nur Tuğba neden ayrıldı? Nur Tuğba Namlı programdan ne zaman ayrıldı? Şule Aydın kimdir? Şule Aydın kaç yaşında, nereli? Immobile- Manaj pozisyonu izle! Immobile- Manaj pozisyonu nedir? Beşiktaş- Sivasspor maçında ne oldu? 2 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Afrika kıtasının kuzeybatısında, Fas, Cezayir ve Tunus'tan geçen dağ sırasının adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorusunun cevabı ne? Yeni emeklilik sistemi nedir? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak, emeklilik yaşı yükselecek mi? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 2 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları! Bugünün kararları neler? 2 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32650 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor? ROBLOX AÇILDI MI? 2 EYLÜL ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler...
title