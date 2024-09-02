İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı

İzmir'in Torbalı ve Karabağlar ilçesinde taksi şoförü Arif Karabacak'ı gasbettikten sonra tabanca ile öldüren Bülent Şengün, daha sonra yoldan geçen hafif ticari aracı gasbetti. Hafif ticari araç ile Torbalı Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giden Bülent Şengün, soygun yapmak için bir markete girdi. Marketi soymak istediği sırada kendisine engel olmaya çalışan 16 yaşındaki İlayda Aygar'ı da 3 el ateş ederek vurdu.

GENÇ KIZ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Algar ağır yaralanırken, olay yerinden kaçan Şengün bu kez tabanca ile ATM'den para çeken Engin K.'yı gasbettikten sonra tabanca ile vurarak öldürdü. Şengün, hafif ticari araç ile Gümüldür'e gittiği sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Markette silahlı saldırıya uğrayan İlayda Aygar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan genç kız ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Hafif ticari araç ile Gümüldür'e kaçtığı sırada, kovalamaca sonucu Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Bülent Şengün'ün üzerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, şüphelinin üzerinde 'ecstasy' olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

ÇOK SAYIDA GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Taksici Arif Karabacak'ın öldürülmesinin ardından harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, şüpheliyi tespit etmek için çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Koordineli bir şekilde hareket eden ekipler, olası bir duruma karşı güvenlik amacıyla çelik yelek taktığı öğrenildi. Gümüldür'e kaçtığı sırada yakalanan şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.