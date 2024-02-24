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İzmir'de Ezgi Özarslan cinayetiyle ilgili yeni gelişme: Cesedin eşi Deniz Özarslan'a ait olduğu tespit edildi

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İzmir'in Konak ilçesinde bulunan cesedin, Ezgi Özarslan'ın tabancayla öldürülmesi sonrası firar eden eşi Deniz Özarslan'a ait olduğu belirlendi. Ceset üzerinde bulunan tabanca incelenerek Ezgi Özarslan'ın öldürülmesinde kullanıldığı tespit edildi. Adli tıp raporunun tamamlanması bekleniyor.

İzmir'in Konak ilçesinde boş arazide bulunan cesedin, 29 Temmuz 2022'de Ezgi Özarslan'ın tabancayla öldürülmesi sonrası firar eden boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan'a ait olduğu tespit edildi.

Konak Turgut Reis Mahallesi 305 Sokak'ta 23 Ocak 2024'te boş bir arazide hurda toplayan kişi tarafından bulunan ceset ve üzerindeki şortun içerisinde bulunan tabanca, incelemeye alındı.

İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde incelenen tabancanın, Ezgi Özarslan'ın öldürülmesi olayında kullanılan tabanca olduğu tespit edildi.

Cesetten alınan DNA örneği ise İzmir Adli Tıp Kurumunda analiz edildi. Ön raporda cesedin, Deniz Özarslan'a ait olduğu, kemiklerde düşmeye bağlı kırıklar bulunduğu belirlendi.

Kesin ölüm nedenine ilişkin bilgilerin bulunacağı adli tıp raporunun henüz tamamlanmadığı, cesedin bulunduğu yerin ise Deniz Özarslan'ın anne ve babasının yaşadığı evin yakınında olduğu da öğrenildi.

Olay

Ezgi Özarslan, İzmir'in Konak ilçesinde 29 Temmuz 2022'de iş yerine gelen boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan tarafından tabancayla başından vurulmuş, 11 Ağustos'ta tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde hayatını kaybetmişti.

Ailesi, kızlarının evlilik yıl dönümüne rastlayan cenaze töreninde zanlı eşine tepki göstererek çocuklarının kızlık soyadı ile Ezgi Zerkin olarak anılmasını istemişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra firar eden cinayet zanlısı Deniz Özarslan'ı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

23 Ocak 2024'te Konak Turgut Reis Mahallesi 305 Sokak'ta boş bir arazide hurda toplayan kişi, insana ait olabilecek iskeleti fark ederek durumu polise bildirmiş, cesedin şortunun içinde tabanca bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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