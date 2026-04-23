İzmir'de deprem tatbikatını 23 Nisan dolayısıyla çocuklar yönetti

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "23 Nisan'da Çocuklar Afeti Yönetiyor" etkinliği gerçekleştirildi.

İzmir Valiliği himayesinde, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle Bornova ilçesindeki İzmir Afet Yönetim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, afet yönetim süreçleri çocuklar tarafından temsili olarak deneyimlendi. Tatbikatta, İzmir Afet Yönetim Merkezi'nin sorumluluğu, geleceğin yöneticilerine ve kurtarma ekiplerine devredildi.

Senaryo gereği kentte meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından afet yönetimi süreci başladı. Kriz merkezini yönetecek çocuklar, Afet Yönetim Merkezi'ne intikal edip arama kurtarma faaliyetleri yürüttü, saha bağlantıları gerçekleştirdi ve raporlama yaptı.

Tatbikatta, 3 ilkokuldan 3. ve 4. sınıflardan 63 öğrenci aktif rol aldı.

Arama kurtarma ekiplerinde yer alan öğrenciler de profesyonel ekipler ve arama köpekleriyle birlikte saha çalışmalarına katıldı.

Etkinlikte çocukların afet bilinci kazanmaları, kriz anlarında koordinasyon, iletişim ve karar verme süreçlerini uygulamalı olarak deneyimlemeleri amaçlandı.

"Devlet olarak büyük gayret içerisindeyiz"

Tatbikata katılan İzmir Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Elban, bu tür etkinliklerle çocukları hayata hazırlamayı amaçladıklarını belirterek, "Sizleri hayata her anlamda iyi hazırlamak için devlet olarak büyük gayret içerisindeyiz. Bunu sadece okullarda, ailede değil hayatın her alanında sağlamaya çalışıyoruz. Bu güzel ülkeyi, vatanı, devleti gönül huzuruyla sizlere teslim edelim istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin kaçınılmaz gerçeklerinden birinin de afetler olduğunu hatırlatan Elban, çocukların iyi bir meslek edinmelerinin yanı sıra afetler konusunda da bilinçli olmalarını önemsediklerini söyledi.

Vali Elban, tatbikatın başarıyla yönetildiğini sözlerine ekledi.

İhsane Tuna Dıravacıoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Deniz Aydın da tatbikatta afet finans ve kaynak yönetimi görevini üstlendiğini aktararak, "Afet anında nasıl davranılacağını öğrenmiş oldum. Burada olmak benim için çok güzeldi." dedi.

AFAD İl Müdürünü temsilen görev alan aynı okuldan Melis Yavuzalp ise afet gruplarıyla birlikte bir afeti yönettiklerini vurgulayarak, "Arama kurtarma grubunu bilgilendirerek birlikte çalışma yürüttük. Bir afet durumunda çalışma şartlarını öğrendik." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilere başarı belgeleri verildi, pasta kesildi.