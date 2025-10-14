İzmir'de deprem tatbikatı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 2025 yılı tatbikat programı kapsamında, Manisa merkezli meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem senaryosuna dayanan, bölgesel masabaşı ve saha tatbikatı yapıldı. Tatbikatın İzmir ayağı, İzmir Valisi Süleyman Elban sevk ve idaresinde gerçekleştirildi.

Ege Bölgesi'nde meydana gelebilecek olası bir depremde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında destek illerin intikali, il ve ilçe Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Yönetim Merkezleri'nin sıfırıncı dakikadan itibaren, özellikle afet yönetişim süreçlerine katılımının amaçlandığı tatbikat, İzmir özelinde İzmir Valisi Süleyman Elban sevk ve idaresinde gerçekleştirildi. Tatbikat esnasında Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Çiğli, Menemen, Aliağa, Kemalpaşa, Buca, Karabağlar, Konak, Gaziemir, Torbalı, Balçova, Menderes, Narlıdere, Bayındır, Tire, Foça, Bergama ve Kınık olmak üzere 20 ilçede, AFAD İlçe Yönetim merkezleri faaliyete geçirildi. İzmir İli Yerel Düzey 23 Afet Grubu ile fiili saha tatbikat icra edildi. Senaryoya göre; İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda depremden etkilenen 20 ilçenin kaymakamlarına video konferans ile canlı bağlantı kurularak ilçelerindeki son durum öğrenildi. Toplantıya İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Levent Yıldır, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı V. Tuğamiral Ahmet Kendir, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'SENARYOLAŞTIRILAN 15 BÖLGE TATBİKATINDAN BİRİSİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Toplantının ardından bilgi veren İzmir Valisi Süleyman Elban, "AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanan ve senaryolaştırılan 15 bölge tatbikatından birisini gerçekleştiriyoruz. Senaryo gereği Manisa merkezli 6.6 şiddetinde bir deprem oluyor. Bu 08.20 itibarıyla olan bu depremden ilimizde 20 ilçemiz etkileniyor. Senaryo gereği yıkılan, hasar gören binalarımız, göçük altında insanlarımız var. Afet haberinin gelmesinden kısa bir süre içerisinde koordinasyon merkezindeki, koordinasyon kurulu üyeleri arkadaşlarımızla biz burada, içeride ise kaymakamlar başkanlığında ilçe koordinasyon merkezleri toplandı. Süratli bir şekilde afete müdahale ve vatandaşların bir an evvel kurtarılması, personelin araç gereçlerin koordinasyonu, geçici barınmalar ve onların temel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili çalışmalar başlamış gözüküyor. Bugünkü yaptığımız tatbikatta bunların değerlendirmesini yaptık" dedi.

'AFETLERLE İLGİLİ 3 AŞAMALI ÇALIŞMA YAPILIYOR'

Afetlerle ilgili 3 aşamalı çalışma yapıldığını aktaran Vali Elban, "Birincisi deprem öncesi. Deprem öncesi hem afete yönelik risklerin azaltılmasıyla ilgili yoğun bir çalışmamız oluyor. Başta dirençli şehirlerin oluşması olmak üzere birçok çalışma yürütülüyor. Bir diğeri ise bugünkü yaptığımız çalışma gibi hem deprem sırasında yapılacakların masabaşında ve alanda deneyimlenmesi, kontrol edilmesi, koordinasyonun nasıl yürüttüğünün izlenmesi hem de hem kamudan hem sivil toplumdan görev alacak arkadaşlarımızın bu süreç boyunca sürekli eğitimlerinin tamamlanması, akreditasyonların yapılması ve afete hazır hale getirilmesi çalışması yapılıyor. Bu yaptığınız tatbikatta da afette yapılan ikinci aşamayı özellikle değerlendirdik. O da bir afet olması durumunda afete hızlıca müdahalede neler yapılıyor, nasıl hareket ediliyor, koordinasyon nasıl yürüyor, masa başında ve sahada çalışmalar nasıl yapılıyor? Biz bugün özellikle bunu deneyimledik ve yaptığımız çalışmalarda eksiklikler, hata veya bir problem varsa onları da gidermekle ilgili çalışmalar yürüteceğiz. Üçüncüsü deprem ya da diğer afetler olup bittikten, müdahaleler tamamlandıktan sonra yapılacak olan çalışmalar var. Onlarla ilgili çalışmalar da kalıcı konutların, barınma alanlarının oluşmasından başlayıp insanların rehabilitasyonuyla ilgili çalışmalar da dahil yürütülüyor" diye konuştu.

'SAHADA 1299 PERSONEL GÖREV ALIYOR'

Vali Elban, "Biz bugünkü tatbikatımızı bu ara dönemle ilgili yaptık. Bu tatbikatta şu anda hem masabaşlarında hem de sahada 1299 personel ve 1'i helikopter olmak üzere de 230 araç görev alıyor. Yıkılan ve hasar görmüş binalarla ilgili kamuya ve özel sektöre ait yıkılması gereken, yıkanacak binalar hakikaten yıkılarak orada arama kurtarma faaliyetleri yürütülüyor. Toplanma, geçici barınma ve diğer destek alanlarıyla ilgili çalışmalar, önceden planlarda belirtilmiş alanlarda yapılıyor. Oralarda görev alacak araçlar da planlarımızda yer alan araçlar, personeller, sivil toplum kuruluşları hepsi bu plan dahilinde yürütülmektedir. Şu ana kadar hem burada hem ilçelerimizde hem de alanda arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar gerçek anlamda iyi bir koordinasyon ve iyi bir çalışma olduğunu gösteriyor" dedi.

HELİKOPTERLİ KURTARMA

Ayrıca Menemen'de yıkılmış bir binada deprem tatbikatı düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İtfaiye ile arama kurtarma ekipleri tatbikata katılım sağladı. Arama kurtarma köpekleri de tatbikatta yer aldı. Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivanoğlu, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz da tatbikatı yerinde izledi. Arama kurtarma ekipleri, yıkılan binada kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. 'Binada kimse var mı' diye ekipler tarafından çağrılar yapıldı. Arama kurtarma ekipleri, arama köpekleri ile binada canlıları tespit etti. Ardından ekipler binaya gelerek yaralılara kurtardı. Ayrıca yıkılmış binanın çatısında mahsur kalan yaralı için ve kurtarma çalışması yapıldı. Silahlı Kuvvetlere ait bir helikopter, binanın üstünde sabit kaldı. Ardından askerler halatla binanın çatısına sedyeyle indi. Sedyeye sabitlenen yaralı, helikoptere çekilerek güvenli bir bölgeye götürüldü. Tatbikat, başarıyla tamamlandı.

VALİ YARDIMCISI BİLGİ AKTARDI

Tatbikat sonunda Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, "Manisa merkezli bölgesel bir tatbikat icra edildi. Depremden İzmir olarak 20 ilçemiz etkileniyor. Bu ilçelerin üçünde canlı tatbikat planladık. Bu ilçeler Menemen, Bornova ve Kemalpaşa. Kemalpaşa'daki tatbikat kimyasal tatbikat. Menemen'de ise kara ve havacılığın helikopteri ile kurtarma ve enkaz tatbikatı gerçekleştirdik. Gerçeğini aratmayan bir tatbikat oldu. Allah başımıza afet vermesin. Yaşanırsa ise en iyi şekilde hazırlıklı olmamız gerekiyor. Burada da ne kadar hazırlıklı olunduğunu bir kez daha gördük. Şüphesiz İzmir'de biz bu çalışmaları yürütürken, kamu kurumların haricinde sivil toplumdaki ekiplerimiz de bir bütün olmayı amaç edindik. Kahramanmaraş merkezli depremde gördük ki geniş kapsamlı bir depremde bizim birliklerimiz yeterli gelmiyor. Dolayısıyla bizim diğer kurtarma birliklerimizi akredite ediyoruz. Dolayısıyla Menemen Belediyesi de bir ekip de bize akredite olsun diye başvurdu. Biz hazırlıklarımızı en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar, afet sonrası için. Afetten önce binalarımızın ve personellerimizin hazırlıklı olması gerekiyor. Vatandaşlarımızın da depreme hazırlıklı olmalarında büyük fayda görüyorum" dedi.