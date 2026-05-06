ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırılar, 69 yaşındaki şüpheli Seung Ho Han tarafından gerçekleştirildi.

  • Teksas'ın Carrollton bölgesinde iki ayrı silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
  • 69 yaşındaki şüpheli Seung Ho Han, iş ilişkilerinden kaynaklanan mali anlaşmazlıklar nedeniyle saldırıları gerçekleştirdiğini itiraf etti.
  • Şüpheli Koreatown yakınlarında gözaltına alındı; yaralıların sağlık durumu stabil.

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Carrollton bölgesinde dün peş peşe silahlı saldırılar meydana geldi. Carrollton Polis Departmanı'nın açıklamasına göre, ilk saldırı yerel saatle 09.57 sıralarında State Highway 121 otoyolu üzerindeki bir bölgede gerçekleşti. 69 yaşındaki şüpheli Seung Ho Han'ın silahla ateş açması sonucu 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 1'i kadın 3 kişi ise yaralandı.

İKİNCİ SALDIRI İHBARI YAPILDI

İlk olayın ardından saat 11.13 sıralarında Old Denton Yolu üzerindeki bir apartmandan ikinci silahlı saldırı ihbarı yapıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, dairenin içinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Yürütülen soruşturmada her iki saldırının da failinin Seung Ho Han olduğu tespit edildi.

Şüpheli, saat 12.12 sıralarında Koreatown (Kore Mahallesi) bölgesi yakınlarında yaşanan kısa süreli yaya takibinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda 5 kişiyi de vurduğunu itiraf eden saldırganın, iş ilişkilerinden kaynaklanan mali anlaşmazlıklar nedeniyle söz konusu şahıslara öfkeli olduğunu söylediği belirtildi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumunun stabil olduğu bildirilirken, yetkililer halka yönelik devam eden bir tehdit bulunmadığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
