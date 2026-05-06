Çakma prenslerin 21 milyon dolarlık saadet zinciri çöktü
ABD’de kendilerini Orta Doğulu prens ve yatırım uzmanı gibi tanıtan iki kardeşin yaklaşık 21 milyon dolarlık dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı. Lüks araçlar, özel jetler ve altın kaplama silahlarla gösterişli yaşam süren kardeşlerin yatırımcıları sahte projelerle dolandırdığı belirtildi. Belediyedeki bir yetkiliyi de rüşvetle yanlarına çektikleri ortaya çıkan kardeşler, toplam 47 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- ABD'de kendilerini kraliyet ailesi üyesi olarak tanıtan iki kardeş, 21 milyon dolarlık dolandırıcılık ağı nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.
- Kardeşler, Çinli bir yatırımcıyı 18 milyon dolar dolandırdı ve Zubair'in eski sevgilisi 737 bin dolar kaybetti.
- Zubair Al Zubair 24 yıl, kardeşi Muzzammil Al Zubair 23 yıl, belediye yetkilisi Michael Smedley ise 8 yıldan fazla hapis cezası aldı.
ABD’nin Ohio eyaletinde kendilerini Orta Doğulu kraliyet ailesi üyesi gibi tanıtan iki kardeş, yaklaşık 21 milyon dolarlık dolandırıcılık ağı nedeniyle uzun yıllar hapis cezasına çarptırıldı. Zubair ve Muzzammil Al Zubair kardeşlerin lüks yaşamları ve sahte kimliklerle yıllarca insanları dolandırdığı ortaya çıktı.
“PRENSESLE EVLİYİM” YALANI
Mahkemede açıklanan bilgilere göre kardeşlerden Zubair Al Zubair, Birleşik Arap Emirlikleri prensesiyle evli olduğunu öne sürerken, kardeşi Muzzammil ise sadece YouTube videoları izleyerek kendisini hedge fon yöneticisi gibi tanıttı. İkilinin özel jetlerle seyahat ettiği, Rolls-Royce araçlarla dolaştığı, lüks saatler, çok sayıda silah ve altın kaplama AK-47 tipi tüfek sahibi olduğu belirtildi.
18 MİLYON DOLARLIK KRİPTO VURGUNU
Savcılık, kardeşlerin Çinli bir yatırımcıyı yaklaşık 18 milyon dolar dolandırdığını açıkladı. İkili, yatırımcıya sanayi kompleksi sahibi olduklarını ve bölgede kripto para işi kuracaklarını söyleyerek para topladı. Ayrıca Zubair’in eski sevgilisinin de yaklaşık 737 bin dolar kaybettiği belirtildi.
BELEDİYE YETKİLİSİNİ DE SATIN ALDILAR
Soruşturmada kardeşlerin, East Cleveland Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Michael Smedley’i pahalı hediyeler, nakit para, lüks yemekler, puro, Japon wagyu eti ve VIP maç biletleriyle etkilediği ortaya çıktı.
Savcılığa göre Smedley, karşılığında kardeşlere resmi şehir antetli kağıtları sağladı, polis kimliği verdi ve Zubair’i “Uluslararası Ekonomi Danışmanı” olarak görevlendirdi.
MAHKEMEDEN AĞIR CEZA
Federal mahkeme, Zubair Al Zubair’i 24 yıl, kardeşi Muzzammil Al Zubair’i ise 23 yıl hapis cezasına çarptırdı. Michael Smedley ise 8 yıldan fazla hapis cezası aldı.
Hakim Donald Nugent karar duruşmasında, “İnsanları dolandırdınız, çok para çaldınız ve East Cleveland’ın adını kötüye çıkardınız” ifadelerini kullandı.