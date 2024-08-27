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3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş

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İzmir'de 3 çocuğunu öldürüp, 1'ini de yaraladıktan sonra intihara teşebbüs eden Vesim Şimşek'in kızlarıyla yan yana yemek yedikleri fotoğrafın hikayesi de ortaya çıktı. Çocukların köfte ekmeği çok sevdiği, olaydan iki gün önce de babalarının eve yemeği getirdiği, ardından birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikleri öğrenildi.

İzmir'de 3 çocuğunu intihara teşebbüs eden Vesim Şimşek'in olaydan 2 gün önce kızlarına çok sevdikleri için köfte ekmek aldığı öğrenildi. Şimşek'in kızlarıyla yemek yerken çektikleri hatıra fotoğrafı ortaya çıktı.

İzmir'de çocuklarını öldüren baba intihar etmeden önce iş kazası geçirmiş

"ANNENİZE GÖTÜRECEĞİM" DEYİP DAĞLIK ALANA GİTTİLER

Olay bu sabah saat 08.30 sıralarında Bornova Merkez Mahallesi'nde bulunan dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaat işçisi olduğu öğrenilen Vesim Şimşek (45), karısı Naciye Şimşek'in 3 ay önce kendisinden boşanma kararı alması üzerine bunalıma girdi. Vesim Şimşek'in bu sabah saatlerinde kendileriyle birlikte yaşayan çocukları Ceylin (2), Cemre (4), Nira (14) ve Hira Nur'u alarak (11) 'Sizi annenize götüreceğim' deyip evden çıktığı ve oturdukları mahallenin yakınında bulunan dağlık alana götürdüğü öğrenildi. Burada yanındaki tabancayı çıkartan Vesim Şimşek, çocuklarına ateş etmeye başladı. Vücuduna mermiler isabet eden çocuklar kanlar içerisinde yere yığılırken, 11 yaşındaki Hira Nur, yaralı olarak aşağı doğru kaçmaya başladı. Son olarak kendisine de ateş eden baba da yere yığılırken, olaydan yaralı olarak kurtulan Hira Nur, durumu yakınlarına bildirdi.

İzmir'de çocuklarını öldüren baba intihar etmeden önce iş kazası geçirmiş

3 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

11 yaşındaki Hira Nur'un korkunç olayı yakınlarına bildirmesinin ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Aile bireyleri, mahalle sakinleri ve ekipler tarafından arazide yapılan incelemede 3 çocuğun cansız bedeni bulunurken, baba Vesim Şimşek'in yaralı olduğu fark edildi. Vesim Şimşek ve olaydan yaralı olarak kurtulan Hira Nur Şimşek, daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Burada tedavi altına alınan Hira Nur'un da sağlık durumunun kötü olduğu öğrenildi.

İzmir'de çocuklarını öldüren baba intihar etmeden önce iş kazası geçirmiş

KAZADA GÖZÜNDE GÖRME KAYBI OLUŞMUŞ

İzmir'de 3 çocuğunu öldürüp, 1'ini de yaraladıktan sonra intihara teşebbüs eden Vesim Şimşek'in bir kimya fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Bundan bir süre önce iş yerinde geçirdiği kazada sol gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenilen Şimşek'in ücretli izinde olduğu ayrıca, iş yerinde tedavisine destek verildiği de belirtildi. Vesim Şimşek'in asıl mesleğinin ise inşaat ustalığı olduğu öğrenildi.

O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

Vesim Şimşek'in kızlarının yan yana bir arada yemek yerken çektirdikleri o fotoğrafının da hikayesi ortaya çıktı. Çocukların köfte ekmeği çok sevdiği, olaydan iki gün önce de babalarının çocuklarına memnun etmek için bu yemeği alıp, eve getirdiği, ardından hatıra fotoğrafı çektirdikleri belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

İzmir Baba 3.Sayfa Güncel Haberler

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