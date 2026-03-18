İzmir'de Çanakkale Şehitleri anıldı

İZMİR'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü programları kapsamında Kadifekale Hava Şehitliği'nde resmi tören düzenlendi. Şehit mezarları ziyaret edilip, dualar okundu.

Törene; İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı, oda ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı atışı eşliğinde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

'BU KUTLU MİRASTAN GÜÇ ALIYORUZ'

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü mesajı okundu. Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Çanakkale yalnızca bir savaşın değil; inancın, fedakarlığın, vatan sevgisinin ve millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır. Çanakkale'de iman dolu göğüslerin verdiği mücadele, milletimizin hürriyetinden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin göstergesi ve tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Anadolu'nun dört bir yanından gelerek vatan toprağını savunmak için cepheye koşan kahramanlarımız; kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla milletçe tek yürek olmuş, vatan toprağını canları pahasına savunmuştur. Ecdadımızın ortaya koyduğu bu büyük direniş, yalnızca vatanımızın değil, dünyanın dört bir yanında zulüm altında yaşayan mazlum milletlerin de kaderini değiştirmiştir. Çanakkale'de sergilenen kahramanlık, milletimizin kardeşliğinin, dayanışmasının ve ortak kaderinin en güçlü sembollerinden biridir. Bizler de bugün aynı ruh ve kararlılıkla 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize yürürken, ecdadımızın bize bıraktığı bu kutlu mirastan güç alıyoruz. Çanakkale ruhu, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelen her türlü tehdide karşı en büyük ilham kaynağımız olmaya devam edecektir. Şehitlerimizin emaneti olan bu aziz vatanı, daha güçlü, daha müreffeh ve daha güvenli yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

'BU ONURLU MİRASA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru, "Vatanımızın geleceği için verilen her şehit, milletimizin kalbinde sönmeyen bir ışık, nesiller boyu gurur kaynağımızdır. Bugün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde destan yazdığı, vatan topraklarını canı pahasına koruduğu Çanakkale Zaferi'nin 111'inci dönümünün onur ve gururunu yaşıyoruz. Binlerce kahramanımızı ve yar diye vatanını bilen, yarenin kokusunu barutun kokusuna terk edenleri unutmayacağız. Son nefesimize kadar bu onurlu mirasa sahip çıkacağız. Çanakkale'de büyük zaferi kazanmamızın nedeni, düşmanların işgaline karşı Türk milletinin bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen dini, inancı, mezhebi ne olursa olsun hepsinin vatan için tek yürek olması. Hep birlikte kardeş olmuşlardı. Çanakkale kardeşler ile düşmanların savaşıydı. Çanakkale'de olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde olursak, ne zalim kalır ne zulüm" dedi.

VALİ ELBAN ŞEHİTLİK DEFTERİNİ İMZALADI

Çanakkale şiirinin okunmasının ardından Şehitlik Defteri, İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından imzalandı. Şehitlik Defteri'ne yazdığını okuyan Vali Elban, "Aziz şehitlerimiz, bugün milletimizin bağımsızlık uğruna yazdığı en büyük destanlardan biri olan Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde, siz kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anmak üzere huzurunuzdayız. Çanakkale'de verilen o büyük mücadele; yalnızca bir cephe savaşı değil, aynı zamanda bir milletin istiklali, onuru ve geleceği için verdiği eşsiz bir varoluş mücadelesidir. İmkansızlıkların inançla aşıldığı, vatan sevgisinin her şeyin üzerinde tutulduğu bu destanda; sizler canlarınızı feda ederek milletimizin kaderini değiştiren bir kahramanlık örneği sergilediniz. O gün Çanakkale'de yükselen iman, cesaret ve fedakarlık; milletimizin bağımsızlık ruhunu ebediyen diri tutan bir meşale olmuştur. Sizler, bu aziz vatanın her karış toprağını kanlarınızla sulayarak bizlere onurlu bir miras bıraktınız. Bugün üzerinde özgürce yaşadığımız bu topraklar, sizlerin fedakarlıklarıyla vatan olmuş; milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi haline gelmiştir. Bizlere düşen en büyük görev ise sizlerin emaneti olan bu mukaddes vatanı aynı inanç, aynı azim ve aynı kararlılıkla korumak; Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Törende Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve İzmir İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından dua okundu. Törenin ardından protokol, şehit kabirlerini ziyaret etti. Vali Elban, şehit kabirlerine karanfil bırakarak şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı