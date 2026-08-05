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İzmir'de ihaleye fesat operasyonunda 2 yeni gözaltı

İzmir'de ihaleye fesat operasyonunda 2 yeni gözaltı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı'ya yönelik 'ihaleye fesat' soruşturmasında ikinci dalga operasyonda, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ve bir kişi gözaltına alındı.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik 'ihaleye fesat' soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik çalışma yürüttü. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Örgüte üye olma' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 20 Mayıs sabahı operasyon düzenlendi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci, bir inşaat firması yetkilisi Salih Eren ve başka bir inşaat firmasının yetkilisi Muzaffer Özpolat, gözaltına alındı. Dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer de bir gün sonra yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

2 GÖZALTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürerken, bu sabah ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile bir kişi 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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