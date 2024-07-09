Üye Girişi
Haberler

Gümüşçü cinayetinde akıllara durgunluk veren detay! Kendisini katleden kişiyi topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de gümüşçü Hasan Çınar'ı pompalı tüfekle öldüren Burak T.'nin, olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtildi. Burak T.'nin ifadesinde Çınar'ın uzaktan kendisine bakıp bir şeyler mırıldanması üzerine sinirlendiğini söyledi. Öldürülen Çınar'ın, yıllarca Bilal T.'ye yardım ettiği ve topluma kazandırmak için iş verdiği ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

İzmir'de gümüşçü esnafının dükkanına elinde pompalı tüfekle gelen Burak T., gözünü kırpmadan dükkan sahibi Hasan Çınar'ı katletmişti. Çınar'ın eniştesi Murat Zengin, kayınbiraderinin yıllarca Bilal T.'ye yardım ettiğini belirterek, "Ama bu insan haplanıp gelerek, dükkanın içerisinde Hasan'ı sorgusuzuz, sualsiz vurmuş. Aralarında bir husumet yok. Öyle aralarında iş ortaklığı falan da yok. Sadece iş verdiği bir kişi. Burak T., yüzük tamiratı yapan biriydi. Hasan sadece topluma kazandırmak istiyordu" ifadelerini kullandı.

DÜKKANA GELEREK POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

İzmir'in Buca ilçesi Şirinyer Semti Menderes Caddesi numara 236'daki gümüşçü dükkanında dün saat 15.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Burak T., pompalı tüfekle Hasan Çınar'ın dükkanına gelip ateş etti. Çınar yaralanırken, silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Gümüşçü cinayetinde akıllara durgunluk veren detay! Kendisini katleden kişiyi topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış

GÜMÜŞÇÜ ESNAFI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, elinde pompalı tüfekle bekleyen Burak T.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Çınar, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Gümüşçü cinayetinde akıllara durgunluk veren detay! Kendisini katleden kişiyi topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış

"UZAKTAN BAKIP, BİR ŞEYLER MIRILDANINCA SİNİRLENDİM"

Kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi birçok suçtan kaydı bulunan Burak T., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edildi. Burak T.'nin atölyesinin olduğu daha önce Hasan Çınar'la birlikte iş yaptıkları belirtildi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve psikolojik destek gördüğü ileri sürülen Burak T.'nin polisteki ifadesi sırasında 'dengesiz hareketlerde' bulunduğu, Çınar'ın uzaktan kendisine bakıp, bir şeyler mırıldanması üzerine sinirlendiğini söylediği öğrenildi. Cinayeti uyuşturucunun etkisi altında işlediği belirtilen Burak T., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Gümüşçü cinayetinde akıllara durgunluk veren detay! Kendisini katleden kişiyi topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Hasan Çınar için bugün öğlen Işıkkent Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Çınar'ın babası Mehmet Çınar ve diğer yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namaz sonrası Hasan Çınar'ın cenazesi Işıkkent Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Gümüşçü cinayetinde akıllara durgunluk veren detay! Kendisini katleden kişiyi topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış

"EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN UĞRAŞACAĞIZ"

Hasan Çınar'ın eniştesi Murat Zengin (47), "Hasan, kendini hunharca öldüren bu kişiye yıllarca yardım etmiş, iş vermiş, ekmek vermiş. Ama bu insan haplanıp gelerek, dükkanın içerisinde Hasan'ı sorgusuzuz, sualsiz vurmuş. Aralarında bir husumet yok. Hasan yardımcı oluyor, dükkanda kalmasına bile izin veriyormuş. Evinden yemek götürüyormuş buna. Öyle iş ortaklığı falan da yok. Sadece iş verdiği bir kişi. Burak T., yüzük tamiratı yapan biriydi. Hasan sadece topluma kazandırmak istiyordu. Çünkü Hasan, namazında, orucunda bir kişiydi. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Burak T.'nin hak ettiği en ağır cezayı alması için uğraşacağız" dedi.

Gümüşçü cinayetinde akıllara durgunluk veren detay! Kendisini katleden kişiyi topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan B.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hasan Çınar Çınar İzmir Buca Olay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Özgür Özel'den iktidara çağrı: Asgari ücret 25 bin lira olmalı

Özgür Özel'den iktidara çağrı: Asgari ücret 25 bin lira olmalı

 Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor

Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor

 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title