İzmir'de Bebek Fosfin Gazı Nedeniyle Hayatını Kaybetti

İzmir'de haşere ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın yaşamını yitirmesine ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 5. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaada bebeğin, kimyasal fosfin gazı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 12 Kasım 2024'te Kahramanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda tahtakurusu için yapılan ilaçlamanın ardından Altay Toprak bebeğin ölmesi ve 3 kişinin zehirlenmesiyle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 5. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan 18 sayfalık adli tıp mütalaası soruşturma dosyasına girdi.

Apartmanda kullanılan ilacın suyla birleştiğinde fosfin gazının oluşacağına dikkat çekilen raporda, gaza solunum yoluyla maruz kalınması durumunda, kişinin özelliklerine bağlı olarak, hafif ya da daha ağır sonuçlanabilecek zehirlenmeler yaşanabileceği kaydedildi.

Altay bebeğin, ailesiyle apartmanın 3. katında yaşadığı, 4. katta ise tahta kurusuna yönelik "Grainphos tb" ve "Kingphos tb" kullanılarak ilaçlama yapıldığı hatırlatılan raporda, "İlaçlama sonrasında bebekte sağa sola dönme, kusma, uyumakta güçlük, solunum sıkıntısı belirtileri başlamıştır. Sabah saatlerinde hastaneye götürülmüş ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bebeğin annesi Raziye Kınalı ve babası Recep Kınalı'nın da karında kasılma, nefes almada ve hareket etmede güçlük, kusma gibi farklı düzeylerde yakınmalarla hastaneye başvuruları olduğu anımsatılan raporda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"İlaçlama yapılan dairede GDA 2 gaz ölçüm ve teşhis cihazı ile yapılan ölçümde 0,56 ppm fosfin gazı ölçüldüğü anlaşılmakla her ne kadar İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığının İzmir Morg İhtisas Dairesinin otopsi raporunda, otopsi kanında ve ilk kanda fosfin gazı arandığı, bulunmadığı bildirilmiş olsa da fosfin gazının çok uçucu bir gaz olması nedeniyle tespitinin zor olduğunun bilindiği, tüm apartman sakinlerinde benzer semptomlar görüldüğü dikkate alındığında apartman sakinlerinde tarif edilen klinik tablonun kimyasal gaz zehirlenmesi (fosfin gazı) sonucu gelişmiş olduğunun kabulü gerektiği, bebekte gelişen klinik tablonun tıbbi evrakta bulunan veriler, otopsi bulguları ve ifadeler dikkate alındığında ortak maruz kaldıkları kimyasal gaz zehirlenmesi (fosfin gazı) sonucu gerçekleşmiş olduğunun kabulü gerektiği, bebeğin kesin ölüm nedeninin ilgili İhtisas Kurulu olan Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulundan sorulmasının uygun olduğu oy birliği ile mütalaa olunur."

Bebeğin babası Recep Kınalı, AA muhabirine, yeni raporun gelmesiyle yargılama sürecine girileceğini söyledi.

İstanbul Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden Böcek ailesine rahmet dileyen Kınalı, "Böcek ailesinin yaşamış olduğu olay, bizim yaşadığımız olayla bire bir aynı gibi gözüküyor. Daha tedbirli veyahut daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Zirai ilaçlara belli bir kısıtlama getirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Fosfin tarımsal ilaçlamada kullanılan bir tür"

Kınalı ailesinin avukatı Utku Turan da raporda, Altay Toprak bebeğin fosfin gazına maruz kaldığı ve bundan dolayı zehirlendiği hususunda tespit yapıldığına dikkati çekti.

Bebeğin ölüm sebebinin kesinleşmesi için İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Dairesi'ne dosyanın gönderildiğini aktaran Turan, "Fosfin tarımsal ilaçlamada kullanılan bir tür. Su ile teması anında yoğun bir gaz formuna dönüşen oldukça zehirleyici ve çok dikkatli kullanılması gereken bir gaz. Konut ve iş yeri gibi insanla doğrudan temas edebilecek ortamlarda kullanılmaması gerektiği belirtilen bir ilaç. Burada da çok yüksek dozda kullanıldığı için maalesef Altay bebeğimizin vefatına sebebiyet verdi." dedi.