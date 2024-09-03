İzmir'de ABD Donanması'na Karşı Protesto

(İZMİR) - ABD Donanması'na ait USS Wasp amfibi gemisinin İzmir Limanı'na demirlemesini protesto etti. SOL Parti İzmir İl Başkanı Barış İnce, "AKP iktidarı ve gericiler, İsrail ile her türlü ticarete devam ediyor. Amerikan donanmasını ülkemizde, hem de bağımsızlık sembolü olmuş şehrimizde ağırlıyor. Bizler buna izin vermeyeceğiz" dedi.

ABD Donanması'na ait USS Wasp amfibi gemisinin 1 Eylül'de İzmir Limanı'na demirlemesi İzmir'de tepkilerin odağı haline gelirken kentte art arda protestolar gerçekleştirildi.

SOL Parti İzmir İl Örgütü, ABD gemisinin İzmir Limanı'na demirlemesini protesto etti. İzmir İl Başkanlığı'nın düzenlediği eylem kapsamında protesto yürüyüşü yapıldı. Partililer Alsancak ÖSYM binası önünden "Daha fazla Vietnam Ernesto'ya bin selam", "Katil ABD İşbirlikçi AKP", "Mahir, Hüseyin, Ulaş kurtuluşa kadar savaş" ve "Nehirden deniz özgür Filistin" sloganları atarak geminin demirlediği İzmir Limanı'na yürüdü.

SOL Parti İzmir İl Başkanı Barış İnce, liman önünde açıklama yaptı.

"Savaş politikaları ülkemizde ve bölgemizde onlarca yıldır halkları birbirine düşman ediyor"

ABD'nin politikalarının bölgedeki barış ortamına zarar verdiğini ifade eden İnce, şunları söyledi:

"Binlerce kilometre uzaktan, başka bir kıtadan bir ülke, Orta Doğu'yu şekillendirmek için savaş gemilerini bölgemize gönderiyor. Yetmezmiş gibi ülkemizin, kentimizin limanına demirliyor. Tam da 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı 9 Eylül'ün hemen öncesinde. ABD emperyalizminin savaş politikaları ülkemizde ve bölgemizde onlarca yıldır halkları birbirine düşman ediyor. ABD emperyalizmi, 'Yeşil Kuşak Projesi, Büyük Orta Doğu Projesi, Arap Baharı' gibi projeler eliyle dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yeniden dizayn etmeye çalışıyor. Filistin halkının üzerine bombalar yağdıran, şımarık çocuğu İsrail devletine destek için savaş gemilerini bölgemize gönderiyor."

"Bu ülkeyi ABD'ye, NATO'ya, emperyalist ülke ve oluşumlara teslim etmeyeceğiz"

Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişkilerin devam ettiğini iddia eden İnce, şu ifadeleri kullandı:

"AKP iktidarı ve gericiler, Filistin meselesini bir din savaşına çevirerek meşruiyetini kaybetmesine neden olurken, İsrail ile her türlü ticarete devam ediyor. Amerikan donanmasını ülkemizde, hem de bağımsızlık sembolü olmuş şehrimizde ağırlıyor. Bizler buna izin vermeyeceğiz. Bu ülkeyi ABD'ye, NATO'ya, emperyalist ülke ve oluşumlara teslim etmeyeceğiz. Bu ülkeyi emperyalistlerin temsilcisi hükümetlere, yerli iş birlikçilerine, BOP'un Eş Başkanı olmakla övünenlere bırakmayacağız."

"Diğer yanda ise 6. Filo'nun karşısında olanlar devrimciler var"

1960'lı yıllarda yaşanan 6. Filo olayını da hatırlatan İnce, şunları söyledi:

"Emperyalistler, iş birlikçiler 6. Filo'yu unutmasın. Bir yanda Amerikan filosuna karşı secdeye durmuş; tarikatıyla, cemaatiyle onların beslemesi siyasal İslamcılar var. Diğer yanda ise 6. Filo'nun karşısında olanlar devrimciler var. Filistin halkıyla gerçekten dayanışan, onlar için mücadele eden Denizler, Mahirler var. SOL Parti olarak eşit, özgür ve tam bağımsız ülke mücadelemizi ülkenin dört bir yanından haykırmaya devam edeceğiz. Kahrolsun ABD emperyalizmi, kahrolsun İsrail faşizmi. Yaşasın tam bağımsızlık mücadelemiz."