İzmir'in Kurtuluşu Bayrak Töreni ile Kutlandı

KUTLAMALAR BAYRAK TÖRENİ İLE DEVAM ETTİ

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri bayrak töreni ile devam etti. Konak Meydanı'ndaki törene İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya ve Şebnem Bursalı, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile belediye başkanları katıldı.

Törende süvari birliği temsili olarak İzmir'in kurtuluşunu canlandırıp, İzmir Valiliği binasına Türk bayrağı çekti. Atlı birlik komutanına Vali Elban tarafından Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından da plaket takdim edildi. Ardından süvari komutanı, Vali Süleyman Elban'a tekmil verip, alandan ayrılmasıyla kutlamaların Konak Meydanı bölümü tamamlandı.

ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNULDU

İzmir'in kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlamaları için düzenlenen program kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda da bir tören düzenlendi. İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Şebnem Bursalı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu belediye başkanları ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

'AZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı paylaşıldı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesini, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi emsalsiz fedakarlıkları ile anıyoruz. Bu mücadele aziz milletimizin bağımsızlığı ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak yeni başarılarla daha da güçlendirmek ve geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla istiklal savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum."

'9 EYLÜL'LERİ BİTMEYEN DÜŞMANLIKLA ANMAYIZ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise kürsüde yaptığı konuşmada her kentin özel, güzel ve değerli günleri bulunduğunu hatırlatıp, bu günlerin Türkiye Cumhuriyeti tarihine yazılmış özel günler olduğunu kaydetti. Ama İzmir'in kurtuluşu ile yepyeni bir ülkenin önsözünü yazan bir kent olduğunu ifade eden Başkan Tugay, "Bu ayrıcalık sadece İzmir'e aittir. İzmir bu değeri en yüksek düzeyde yaşayan, yaşatan, dosta düşmana hatırlatanların memleketidir. Kendimizle şehrimizle eşsiz ayrıcalığımızla ne kadar övünsek azdır. Biz 9 Eylül'leri bitmeyen düşmanlık, tükenmeyen kin, boş hamaset ve kof böbürlenme ile anmayız. Biz emperyalizme ve maşalarına unutulmaz bir ders verdikten sonra tüm dünyaya 'Bir daha asla isterseniz denemesi bedava' çağrısı yapanların çocuklarıyız. Yurtta barış dünyada barış sözüyle yeryüzünün bir kardeşlik sofrasına dönmesini öngören Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurttaşlarıyız. Biz önüne serilen düşman bayrağını görünce 'Kaldırın hemen. Bir ulusun bayrağı çiğnenemez' diyen bir centilmenin bu sözüne ev sahipliği yapmış bir kentiz" dedi.

'NİCE OLMAZI OLUR YAPANLARIN ÇOCUKLARIYIZ'

Başkan Tugay konuşmasında 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatıp, "Biz, nice olmazı olur yapanların çocuklarıyız. Herkes çok iyi bilsin ki İzmir tüm değerleri var eden ve yaşatan tüm değerlerin kalesidir. Bizler Atatürk'ün mirasçıları ve bu değerlerin emanetçileriyiz. Başöğretmenimiz, hemşehrimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, yaşamın her alanındaki değerlerimize sonsuz saygılarımı sunuyorum. Onur günümüz 9 Eylül'ü yaratanları sevgiyle, rahmetle, saygıyla bağlılıkla anıyorum. Biz varsak Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olacak. Biz sözümüzden asla dönmedik" diye konuştu.

