İzmir'deki elektrik akımı faciasında karar çıktı! 30 sanığa ceza yağdı

İzmir'in Konak ilçesinde İnanç Öktemay ile Özge Ceren Deniz'in sağanakta, sokak ortasında elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin davanın karar duruşması gerçekleştirildi. Davanın karar duruşmasında 9'u tutuklu 39 sanık İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son savunmalarını yaptı. Daha sonra mahkeme heyeti kararı açıkladı.

30 KİŞİYE HAPİS CEZASI

Sanıklardan 15'ine 8 yıl 9 ay ile 10 yıl arasında değişen cezalar verildi. 15 sanık da, 4 yıl 2 ay ve 5 yıl arasında hapis cezaları aldı. Bu sanıklar hakkında istinaf yolu açık olduğu için tutuklama kararı verilmedi. 9 sanığın ise beraatine hükmedildi.

TUTUKLU SANIKLARIN SAVUNMALARI

Duruşmada tutuklu sanıklara söz verildi. Beraat talebinde bulunan tutuklu sanık İZSU teknik amiri Mehmet Zeki Aytulun, "454 gündür cezaevindeyim ve her gün kendime bu olayın neresinde olduğumu soruyorum. Eğer suçum varsa en ağır cezayı bana verin ama suçum yok" dedi.

Tutuklu sanık Arif Kapuş da "Bu davada benim gibi yönetici, işverenler mevcut. Şu an tutuksuz yargılanmaktadır. Ben kaçacak değilim. Kaza olduğunda adımın İZSU tarafından savcılığa verildiğini biliyordum, gözaltına alınmayı bekliyordum. Kendi rızamla teslim oldum. Sahte belgeler ile davanın gidişine yön vermiş, benimle bu davada bulunan ancak tutuksuz yargılanan isimlerin olması son derece düşündürücüdür. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi

Tutuklu sanıklardan Gediz Arıza Onarım Personeli Fırat Akbay, yaptığı yanlış bir şey olmadığını savundu. Akbay, "Gördüğüm arızayı bildirip gereğini yaptım. Bugün aynı arızayla karşılaşsam yine aynı şeyi yapardım. Yaptığımın doğru olduğunu ve eksik olmadığını biliyorum. Alnım açık. Yarın olsa yarın da aynısını yaparım ve yaptığımla da gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de, 12 Temmuz saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle birçok ilçede sokaklar suyla doldu. Sağanaktan korunmak isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen, ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay da akıma kapılarak bir anda yere yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz ise Osmaniye'de toprağa verildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Beş kişilik bilirkişi heyetinin tuttuğu raporda, olayın gerçekleşmesinde Deniz ve Öktemay'ın herhangi bir kişisel kusuru olmadığı belirlendi. Raporda, olayın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu, kaçınılmazlık unsurunun bulunmadığı değerlendirildi. Buna göre, olayın gerçekleşmesinde, öngörülemeyecek ve önlenemeyecek olan herhangi bir olağanüstü doğa olayının bulunmadığı kanaatine varıldı. Olaya birtakım ihmaller ve teknik kusurlar silsilesiyle Deniz ve Öktemay dışında gelişen zincirleme kusur unsurlarının sebep olduğu tespit edildi. Bilirkişi raporunda, söz konusu olayın gerçekleştiği yerde iki kurumun da koruyucu ve önleyici tedbirler almadığı belirlendi.