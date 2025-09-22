İzmir'de Yolsuzluk Davasında Yargılama Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan "kooperatif" davasında, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 11'i tutuklu 65 sanığın yargılanması sürüyor.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Soyer, Aslanoğlu ile Kaya'nın da aralarında bulunduğu bazı sanıklar, kooperatif mağduru müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Bazı tutuksuz sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı ikinci günkü duruşma, sanıkların kimlik tespitinin yapılmasıyla başladı.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu F. Erkol, İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi tarafından Ares isimli şirketin ortağı olduğu iddiasıyla savunma yaptı.

Şirketin çalışanı olduğunu aktaran Erkol, "Sadece işler yürüsün diye imza atabilmem için bana yüzde 1 hisse verdiler. Sözleşmeye uyulmadı, zemin kazılmadı ve ruhsat gelmedi. Bu süreçte maliyetler arttı. Biz kooperatifle ilişki halindeydik. İZBETON AŞ ve İzmir Büyükşehir Belediyesiyle değil." diye konuştu.

Egeli İş Adamları Kooperatifiyle sözleşme imzaladıklarını belirten iş insanı A.T. de "Yeri bize söz verilen tarihte teslim etmediler. Bu süreçte birkaç kez ihtar gönderdik. 1,5 yıl sonra da sözleşmemizin feshedilmesini istedik. Yer tespiti yapılamadığı için inşaata hiç başlamadık, mağdur olan biziz." dedi.

İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ç.K. ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iyi niyet sözleşmesi imzaladıklarını kaydetti.

İnşaatların uzun aralıklarla durdurulduğunu ileri süren Ç.K, "Kendi iç dinamikleriyle halledebilecekleri sorunu halletmemeleri bizce kötü niyettir. İş yapabildiğimiz 1,5 senede 3 blok inşaat yaptık. Yeni gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi sözleşmeyi haksız yere feshetti. Biz de dava açtık. 273 mağdur arasında eşim ve tutuklu sanık kooperatif başkanımız Cihangir Lübiç'in eşi ve kızları da var. Ortada dolandırıcılık ve kamu zararı yoktur. Kooperatifimizin üyelerinin mağduriyeti vardır. İzmir Büyükşehir Belediyesiyle iyi niyet sözleşmesi imzaladık." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları eski Genel Sanat Yönetmeni ve dönemin İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Y.E, kendisine yöneltilen suçlamaları şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

Dönemin İzmir Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi ve İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Üyesi G.K. de hastanede görev yapan hekimlerin ek gelir için belediyeye bağlı iştiraklerde de mesai yaptığını savundu.

Büyükşehir Belediyesine ait hastanenin, Sağlık Bakanlığına bağlı olmayan tek hastane olduğunu belirten G.K, "Hekimler daha düşük maaşlara çalışırlar. Bu sebepten ötürü belediye de ek gelir olması için hekimleri kendi iştiraklerinde yarı zamanlı iş hekimi olarak görevlendirir. Söz konusu kararlarda imzam yoktur." savunmasını yaptı.

İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Başkanı ve İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Başkanı H.C. ise Büyükşehir Belediyesinin yeni döneminin tapusu elinde bulunan tüm inşaatları durdurduğuna dikkati çekti.

İnşaatların beklenilen hızda ilerlemediğini savunan H.C, "Belediyenin yeni yönetimi uyarıldı, bir randevu bile verilmedi. 11 üyenin ödediği paranın bir miktar fazlasıyla onların üyeliklerini devraldım. Herkes 1 mağdursa ben 11 mağdurum. Sözleşmeler feshedildikten tam 1 yıl sonra operasyon yapıldı. Cemil Tugay hakkında 4 Ağustos 2025'te suç duyurusunda bulundum. İmalatı tamamlanan inşaat bedeli 455 milyon lira. Kooperatiflerin 1 milyar varlığı bulunmaktadır. Dolandırıcılık bunun neresinde?" dedi.

Mahkeme başkanı, bazı tutuksuz sanıkların savunmalarının ardından duruşmaya yarına kadar ara verdi.

Olayın geçmişi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmış, bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu belirtilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60'ı tutuklanmış, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.

Soyer ile Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 65 şüpheli hakkında, "kooperatif" işlerinde yolsuzluk iddiasıyla iştirak halinde ve zincirleme şekilde, "kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve bu suçlara teşebbüs suçlarından hazırlanan üçüncü iddianamede 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası talep edilmiş, iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.